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    «Никуда от этого не деться». Вильфанд рассказал, что 60 процентов территории России еще покрыто сугробами

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    Снег лежит на 60 процентах территории России и от этого «никуда не деться», рассказал 13 мая «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

    По его словам, в России холодно и более 60 процентов территории в первой половине мая покрыто снегом. Вильфанд указал, что в Северо-Западном федеральном округе сохранились сугробы высотой 40–60 сантиметров. Например, в Ненецком автономном округе высота снега доходит до 67–86 сантиметров, на Кольском полуострове она чуть меньше — 47–55 сантиметров. В Якутии высота сугробов около 10 сантиметров.

    Майское похолодание с морозом и снегом накрыло в минувшие праздники большую часть России, и Петербург не стал исключением. Главный синоптик города Александр Колесов 13 мая рассказал, что две ночи на майских отметились отрицательной температурой: 8 и 9 мая заморозки наблюдались в центре города. В этом веке такое в Петербурге наблюдалось только в 2017 году — с 9 по 12 мая. В конце прошлого столетия несколько ночей с «минусом» было в холодном мае 1999 года.

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