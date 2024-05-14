Бывший мэр Вологды и экс-депутат Госдумы Шулепов задержан по подозрению в получении взятки

Бывший депутат Государственной думы и экс-мэр Вологды Евгений Шулепов 14 мая был задержан в качестве подозреваемого по делу о получении взятки в особо крупном размере и превышении должностных полномочий. Об этом сообщает СУ СК России по Вологодской области.

Шулепову, в настоящий момент — действующему депутату вологодского заксобрания, вменяется заключение в период 2008–2016 гг. контрактов со строительными организациями по завышенной стоимости при реализации программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда. В сообщении ведомства говорится, что с его ведома решения о признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу не принимались, и нарушались права и законные интересы жильцов аварийных домов.