Бывший мэр Вологды и экс-депутат Госдумы Шулепов задержан по подозрению в получении взятки

Бывший депутат Государственной думы и экс-мэр Вологды Евгений Шулепов 14 мая был задержан в качестве подозреваемого по делу о получении взятки в особо крупном размере и превышении должностных полномочий. Об этом сообщает СУ СК России по Вологодской области.
Шулепову, в настоящий момент — действующему депутату вологодского заксобрания, вменяется заключение в период 2008–2016 гг. контрактов со строительными организациями по завышенной стоимости при реализации программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда. В сообщении ведомства говорится, что с его ведома решения о признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу не принимались, и нарушались права и законные интересы жильцов аварийных домов.
Помимо этого, депутат подозревается в получении взятки от руководителя строительной организации в 2015–2016 годах. Следствие намерено ходатайствовать перед Вологодским городским судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
Накануне у Шулепова проводились обыски. В своих соцсетях он назвал оба обвинения «смешными и нелепыми». «Но дело сфабриковано, будет следствие», — написал он и добавил: «А цель этого мероприятия проста — убрать конкурентов с политического поля».
Сегодня также стало известно о задержании начальника управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, также подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере.