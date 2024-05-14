Врачи перенесли выписку Юрия Куклачева на неопределенный срок

Народного артиста РСФСР Юрия Куклачева, который перенес обширный инфаркт и операцию на сердце, должны были выписать 13 мая, но пока он остается в больнице. Об этом сообщила представитель артиста Ольга Кардокене, передает 14 мая РИА Новости.



Ранее Кардокене сообщала, что врачи приняли решение отложить выписку Куклачева до конца майских праздников. Пока артист остается в больнице на неопределенный срок.

«Пока Юрий Дмитриевич лежит еще (в больнице. — Прим. ред.)», — сказала его представитель.

Основателю и руководителю Театра кошек Юрию Куклачеву стало плохо в день его 75-летия, 12 апреля, во время его юбилейного концерта «Самый добрый клоун» в «Вегас Сити Холле». Народному артисту медики диагностировали обширный инфаркт и провели операцию на сердце. Она длилась более трех часов. Позже Юрий Куклачев самостоятельно вышел на связь.