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    Врачи перенесли выписку Юрия Куклачева на неопределенный срок

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    Народного артиста РСФСР Юрия Куклачева, который перенес обширный инфаркт и операцию на сердце, должны были выписать 13 мая, но пока он остается в больнице. Об этом сообщила представитель артиста Ольга Кардокене, передает 14 мая РИА Новости.

    Ранее Кардокене сообщала, что врачи приняли решение отложить выписку Куклачева до конца майских праздников. Пока артист остается в больнице на неопределенный срок.

    «Пока Юрий Дмитриевич лежит еще (в больнице. — Прим. ред.)», — сказала его представитель.

    Основателю и руководителю Театра кошек Юрию Куклачеву стало плохо в день его 75-летия, 12 апреля, во время его юбилейного концерта «Самый добрый клоун» в «Вегас Сити Холле». Народному артисту медики диагностировали обширный инфаркт и провели операцию на сердце. Она длилась более трех часов. Позже Юрий Куклачев самостоятельно вышел на связь.

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