«Я нужен еще России». Куклачев вышел на связь после операции на сердце

Народный артист РСФСР Юрий Куклачев впервые вышел на связь после экстренной операции на сердце. Сам артист в момент хирургического вмешательства находился в сознании, рассказал он в беседе с ТАСС в воскресенье, 14 апреля.

Причиной госпитализации стал обширный инфаркт. Врачи поставили пять стентов на сердце во время операции. «Если приживутся, пять лет можно быть спокойным. Правда, было очень сложно, больно. Но главное - я нужен еще России, и Господь мне дает пожить», - сказал артист.

Основателю и руководителю Театра кошек Куклачеву стало плохо в день его 75-летия, 12 апреля, на его юбилейном концерте «Самый добрый клоун» в «Вегас Сити Холле». По его словам, во время представления дежурила бригада скорой помощи, благодаря которой врачам удалось вовремя оказать среагировать. Операция длилась более 3 часов. О том, что у дрессировщика диагностировали инфаркт, сообщил накануне незадолго до полуночи Эдгард Запашный.