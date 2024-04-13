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    Запашный: Куклачев после операции находится в тяжелом, но стабильном состоянии

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    Народного артиста Юрия Куклачева прооперировали после обширного инфаркта, дрессировщик находится в тяжелом, но стабильном состоянии. Об этом утром 13 апреля в своем телеграм-канале сообщил гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный.

    «Юрий Куклачев находится в тяжелом, но стабильном состоянии!» — написал Запашный.

    Он добавил, что операция, которую провели минувшей ночью, длилась более 3 часов.

    Юрию Куклачеву 12 апреля исполнилось 75 лет, он является создателем и руководителем Театра кошек. О том, что у дрессировщика диагностировали инфаркт, Запашный сообщил незадолго до полуночи накануне.

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