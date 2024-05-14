Вот это поворот: как проходят самые необычные веловечеринки по всему миру

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Всё ближе шестой международный велофестиваль ЗСД Фонтанка Фест — до 25 мая осталось меньше двух недель. Помимо рекордного числа велосипедистов (а уже зарегистрировались более 13 тысяч человек), мы ожидаем, что будет установлено еще одно достижение: участники вечернего заезда готовятся к самой большой в мире велодискотеке — она состоится при поддержке «Газпром нефти». В преддверии необычной акции «Фонтанка» собрала примеры самых необычных флешмобов на колёсах.



Фото: предоставлено пресс-службой «Газпром нефти» Поделиться Поделиться





Вперед — в прошлое Путешествовать на велосипеде можно не только в пространстве, но и во времени. Такая идея пришла в 2009 году англичанину Тэду после покупки ретрокостюма: твидовых брюк и шерстяных гетр. Интерес к традиционному стилю натолкнул молодого человека на мысль организовать тематические экскурсии на ретровелосипедах, чтобы в полной мере прочувствовать атмосферу Лондона конца XIX века.



Акция получила название Tweed Run (твидовый пробег), поскольку его участники непременно должны были выглядеть как истинные английские джентльмены и леди: в кепи или классических шляпках, в шерстяных свитерах или жакетах, твидовых костюмах или юбках, в замшевых перчатках.

По мнению инициатора, это не только напоминает о британских традициях, но и показывает, что при поездке на велосипеде можно выглядеть элегантно.

Твидовый велопробег проводится и в Петербурге — по атмосфере Северная столица ничем не уступает Туманному Альбиону. Одевшись подобающим образом, поклонники Tweed Run обычно проезжают по историческому центру на старых велосипедах или репликах раритетных моделей, устраивают пикники в парках и ярмарки винтажных вещей.



Фото: Фото сообщества «5 мостов» https://vk.com/tweedrunspb Поделиться Поделиться





Ночные прогулки Самый атмосферный формат велопрогулок — ночные массовые катания. В Москве из ночного велофестиваля сделали большой семейный праздник с фуд-кортами, музыкальными сценами, конкурсами и розыгрышами подарков в стартовом городке.



Сама трасса — около 20 километров по центральным улицам города. Ночью организаторы могут проложить интересный маршрут без помех для других видов транспорта, а участники — проникнуться необыкновенной атмосферой в свете огней мегаполиса и гирлянд на самих велосипедах.

Фишка столичного велофестиваля — изображать фигуру велосипеда с помощью участников. В этом году планируется установить новый рекорд — выстроить «велосипед» из трех тысяч участников. В 2019 году в построении такой фигуры приняли участие 2620 человек.



Фото: https://mosvelofest.ru/ Поделиться Поделиться





Колеса добра Участники велодвижения по всему миру активно поддерживают добрые инициативы. Так, например, в прошлом году на ЗСД состоялась самая крупная благотворительная акция на велосипедах — «Делись энергией поддержки». К ней присоединились более 9 тысяч человек.



Во время заезда велосипедистам нужно было коснуться рукой специальных сенсорных ладоней вдоль трассы. Каждое касание было конвертировано в благотворительный взнос в фонд «Антон тут рядом» на поддержку людей с аутизмом.

«Для нас это возможность в игровой манере вовлечь людей в благотворительность, дать им возможность поделиться своим позитивным настроением, познакомить их с деятельностью фонда. Поэтому вместе с «Газпром нефтью» мы провели эту добрую и необычную велоакцию», — отметила директор по развитию фонда «Антон тут рядом» Евгения Петельчук.



Фото: предоставлено пресс-службой «Газпром нефти» Поделиться Поделиться





Нашествие велосипедистов Самым массовым веломероприятием в мире считается Ciclovia. Это выражение нельзя перевести дословно на русский язык с испанского, самым близким по значению будет «велосипедия» или «нашествие велосипедов циклопического масштаба».

Во время акции улицы городов массово перекрываются для автомобильного движения. И если в отдельных городах и странах это пока разовые акции, то в столице Колумбии городе Богота Ciclovia стала целым общественным явлением, возводящим велоспорт в культ под патронажем правительства.

Начиная с 1976 года в городе с населением 8 миллионов каждое воскресенье с 9 до 14 часов для машин перекрывают сразу 120 километров улиц, кольцом охватывающих все районы Боготы. Маршрут полностью контролируется полицией, на его протяжении работают наблюдатели и инструкторы, устраивают представления музыканты. Поэтому на освободившееся пространство охотно выезжают и выходят еженедельно до двух миллионов жителей.



Фото: https://hmn.wiki/ru/Ciclovía Поделиться Поделиться





ЗСД Фонтанка Фест пока не достиг таких масштабов, но уже стал заметным явлением в спортивной и общественной жизни Петербурга. До встречи 25 мая, давайте вместе впишем новую главу в историю велосипедного движения!