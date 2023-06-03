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    ЗСДфест

    Рекорд на колесах: на ЗСД Фонтанка Фест проходит крупнейшая благотворительная велоакция

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    Фото: пресс-служба «Газпром нефти»
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    Сегодня тысячи участников ЗСД Фонтанка Фест станут частью истории и присоединятся к самой массовой благотворительной акции на велосипедах. Ее придумали партнеры велопарада — фонд «Антон тут рядом» и компания «Газпром нефть». Во время заезда нужно коснуться рукой специальных мягких ладоней вдоль трассы и с их помощью дать пять болельщикам, которые по состоянию здоровья не смогли присоединиться к фестивалю. Каждое прикосновение «Газпром нефть» конвертирует в благотворительный взнос на поддержку людей с аутизмом.

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    В этом году велопарад разделен на три отдельных старта и продлится около шести часов. Чтобы прокатиться по одной из самых красивых трасс мира, в Петербург приехали гости из разных городов России и любители велоспорта из Белоруссии, Казахстана и Эстонии.

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    Напомним, что первый фестиваль ЗСД Фонтанка Фест прошел летом 2018 года и с тех пор стал еще одной популярной точкой притяжения туристического Петербурга. В прошлом году мероприятие собрало 10 тысяч велосипедистов, а в этом году — 12 тысяч человек.

    Фото: пресс-служба «Газпром нефти»

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