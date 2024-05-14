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    В Кремле высказались о якобы понижении по службе Сергея Шойгу

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    Неуместно называть назначение Сергея Шойгу на пост секретаря Совета безопасности понижением по службе, такое мнение 14 мая в ходе брифинга с журналистами выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

    «Я не думаю, что уместно таким образом ставить вопрос», — заявил Дмитрий Песков в ответ на вопрос, можно ли называть новую должность Шойгу понижением. По словам пресс-секретаря президента, экс-министр занял очень высокий государственный пост с широким объемом задач, играющий огромное значение для страны. По его словам, Шойгу сохранит прямой контакт с главой государства.

    После инаугурации президента РФ Владимира Путина в правительстве России произошли кадровые перестановки. Так, Сергей Шойгу с поста министра обороны РФ, который он занимал с 2012 года, перешел в Совет безопасности РФ в должности секретаря.

    «Фонтанка» писала, что следователи возбудили сразу несколько крупных уголовных дел, связанных со взятками в руководстве МО. Уже арестован замминистра обороны Тимур Иванов, сегодня суд отправил под стражу начальника управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова.

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    Минобороны РФСовет безопасностиДмитрий ПесковСергей Шойгу
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