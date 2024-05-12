Песков объяснил выбор гражданского лица на должность главы Минобороны и прокомментировал назначение Шойгу

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 12 мая прокомментировал новые назначения. По его словам, Владимир Путин решил, что Минобороны должен возглавить гражданский человек. Ведомство важно делать открытым для инноваций и передовых идей.
«Очень важно вписать экономику силового блока в экономику страны, чтобы она соответствовала динамике», — отметил Песков.
«Это назначение не изменяет системы координат. Военная составляющая будет прерогативой главы Генштаба Валерия Герасимова, тут изменений не предусматривается», — добавил представитель Кремля.
Про Сергея Шойгу пресс-секретарь сказал, что он в должности секретаря Совбеза РФ будет замом президента в комиссии по ВПК. Шойгу будет курировать работу ФСВТС - продолжит работать в сфере, которую знает изнутри.
Валерий Герасимов остается главой Генштаба, здесь изменений пока не предусматривается, сказал Песков.
Ранее Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны РФ. Также он освободил Николая Патрушева от должности секретаря Совета безопасности РФ в связи с переходом на другую работу и назначил на этот пост Сергея Шойгу.
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