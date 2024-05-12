Песков объяснил выбор гражданского лица на должность главы Минобороны и прокомментировал назначение Шойгу

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 12 мая прокомментировал новые назначения. По его словам, Владимир Путин решил, что Минобороны должен возглавить гражданский человек. Ведомство важно делать открытым для инноваций и передовых идей.

«Очень важно вписать экономику силового блока в экономику страны, чтобы она соответствовала динамике», — отметил Песков.

«Это назначение не изменяет системы координат. Военная составляющая будет прерогативой главы Генштаба Валерия Герасимова, тут изменений не предусматривается», — добавил представитель Кремля.