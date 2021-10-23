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Ну а вы как хотели? Опрос «Фонтанки»: какой антиковидный режим нужен для нерабочей недели

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Источники «Фонтанки» сообщают, что власти города определились с новой редакцией 121-го противопандемического постановления, которая установит правила на объявленные с 30 октября нерабочие дни. По их словам, выбран московский жесткий вариант. В столице, напомним, запрещается проведение практически любых массовых мероприятий, закрыты предприятия и непродовольственные магазины (кроме тех, что торгуют товарами первой необходимости), бассейны, фитнес-клубы, кинотеатры, общепит работает только навынос, музеи и театры — только по QR-кодам. В Петербурге разве что коды будут принимать еще и на предприятиях, которые оказывают бытовые услуги.


Пока все ждут официального опубликования постановления, «Фонтанка» решила спросить мнения у читателей.

Какой антиковидный режим нужно ввести в нерабочую неделю?

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Комментарии (57)

Set78
«бассейны, фитнес-клубы, кинотеатры, общепит работает только навынос…»- это что?)))) мне штангу вынести до дома или бассейна отлить в тазик?:)))
iphonedimona
Смысл опроса? Какой Беглов скажет, такой режим и будет. Ясно, что не общий, а строгий или особый.
VKuser201287480
Один из бункера советует прививаться, а к нему не пускают без двухнедельной изоляции (хотя сам привит), другие между лежанием на ивл в коммунарке, рекламируют вакцинироваться (я про актеров и политиков). Кому верить?
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