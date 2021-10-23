Ну а вы как хотели? Опрос «Фонтанки»: какой антиковидный режим нужен для нерабочей недели

Источники «Фонтанки» сообщают, что власти города определились с новой редакцией 121-го противопандемического постановления, которая установит правила на объявленные с 30 октября нерабочие дни. По их словам, выбран московский жесткий вариант. В столице, напомним, запрещается проведение практически любых массовых мероприятий, закрыты предприятия и непродовольственные магазины (кроме тех, что торгуют товарами первой необходимости), бассейны, фитнес-клубы, кинотеатры, общепит работает только навынос, музеи и театры — только по QR-кодам. В Петербурге разве что коды будут принимать еще и на предприятиях, которые оказывают бытовые услуги.
Пока все ждут официального опубликования постановления, «Фонтанка» решила спросить мнения у читателей.