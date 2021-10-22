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Власти Петербурга выбрали московский сценарий локдауна

Петербург готовится к «жесткому локдауну» с 30 октября

Правительство Петербурга готовится ввести жесткий локдаун на время нерабочих дней по московскому сценарию. Об этом «Фонтанке» 22 октября рассказал информированный источник, близкий к городскому правительству.

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Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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Предполагается, что ограничения введут с 30 октября. В целом они будут повторять те, что объявлены в Москве, но с небольшими послаблениями. В частности, помимо продуктовых магазинов и аптек, смогут работать предприятия, оказывающие бытовые услуги. По QR-кодам, как и в столице, будут доступны театры и музеи. Объявят о новых мерах, предположительно, вечером 23 октября.

«Если сейчас не ввести локдаун, через неделю свободные места в ковидных стационарах закончатся», — пояснил логику собеседник «Фонтанки».

При этом меры решили сделать симметричными московским, чтобы не стимулировать жителей столицы приезжать на каникулы в Петербург. Жёсткие ограничения в ноябре позволят разорвать цепочки заболеваемости и избежать закрытия бизнеса в период новогодних праздников, считают власти.

Напомним, ранее «Фонтанка» сообщала, что власти Петербурга выбирают между двумя сценариями локдауна — московским (закрыть почти все) и краснодарским (допуск по QR-кодам).

В Москве с 28 октября по 7 ноября полностью запрещается проведение массовых культурных, зрелищных, спортивных, рекламных, развлекательных и прочих мероприятий. Исключение сделано только для тех, которые смогли согласовать с городскими властями либо с Роспотребнадзором. В нерабочие дни в Москве должна быть остановлена работа всех предприятий, за исключением обеспечивающих функционирование базовой городской инфраструктуры.

При этом доставку и работу общепита навынос в Москве никто не ограничивает. Смогут работать при 50%-ной загрузке и QR-кодах театры и музеи.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (37)

261199061
Нерабочие дни- это миллионы туристов в Крым и Краснодарский край!!!! Насильно людей в клетках не закрыть!!! Бедные пожилые люди, которые не видели « белого света» в прошлом году, опять остаются без проездных; зато туристам- РАЙ!!!!! Убожество власти!….
VF812
Я говорила, ято жта крыса-неспособка скатает как двоечник в школе с Собянина... мои поздравления.
kuvshinka26
Чем больше вакцинируются, тем больше заболевших. Ну-ну, вперёд, товаИщи.
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