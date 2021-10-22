Власти Петербурга выбрали московский сценарий локдауна

«Если сейчас не ввести локдаун, через неделю свободные места в ковидных стационарах закончатся», — пояснил логику собеседник «Фонтанки».

Предполагается, что ограничения введут с 30 октября. В целом они будут повторять те, что объявлены в Москве, но с небольшими послаблениями. В частности, помимо продуктовых магазинов и аптек, смогут работать предприятия, оказывающие бытовые услуги. По QR-кодам, как и в столице, будут доступны театры и музеи. Объявят о новых мерах, предположительно, вечером 23 октября.

При этом меры решили сделать симметричными московским, чтобы не стимулировать жителей столицы приезжать на каникулы в Петербург. Жёсткие ограничения в ноябре позволят разорвать цепочки заболеваемости и избежать закрытия бизнеса в период новогодних праздников, считают власти.



Напомним, ранее «Фонтанка» сообщала, что власти Петербурга выбирают между двумя сценариями локдауна — московским (закрыть почти все) и краснодарским (допуск по QR-кодам).



В Москве с 28 октября по 7 ноября полностью запрещается проведение массовых культурных, зрелищных, спортивных, рекламных, развлекательных и прочих мероприятий. Исключение сделано только для тех, которые смогли согласовать с городскими властями либо с Роспотребнадзором. В нерабочие дни в Москве должна быть остановлена работа всех предприятий, за исключением обеспечивающих функционирование базовой городской инфраструктуры.



При этом доставку и работу общепита навынос в Москве никто не ограничивает. Смогут работать при 50%-ной загрузке и QR-кодах театры и музеи.

