Между Сциллой локдауна и Харибдой QR-кодов. Как будет жить Петербург во время ноябрьских нерабочих

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







В Смольном пока не готовы назвать правила, по которым город будет жить в период нерабочих дней. Но на то, что среди рассматриваемых вариантов жесткий московский (закрыть почти все) и мягкий краснодарский (доступ по QR-кодам), намекнул глава Ситуационного центра по соблюдению коронавирусных стандартов безопасности Александр Ситов.

В ходе круглого стола, организованного «Деловой Россией», 21 октября он предложил бизнесу поразмыслить над альтернативой — полностью остановить работу или принимать клиентов по QR-кодам. «Скажите, что для вас лучше?» — спросил он.



В чате с бизнесом сферы HoReCa, созданном еще во время первого локдауна, заместитель главы Центра развития и поддержки предпринимательства Георгий Елецких предложил предпринимателям пока руководствоваться разъяснением Минпромторга, в котором говорится, что во время нерабочих дней работать можно только промышленным предприятиям непрерывного цикла, продуктовым и аптекам. Но, по информации «Фонтанки», окончательное решение чиновники не приняли и анализируют опыт других регионов, обсуждая различные варианты с предпринимателями. Хороших вариантов нет, утверждают последние.

Локдаун или QR-коды

Крупнейшие регионы России, как хороший и плохой полицейский, предлагают свои варианты ограничений на конец октября — начало ноября. Ключевые модели можно условно обозначить как жесткий «московский» и мягкий «краснодарский».

В Москве всё как в первый раз. «Нерабочие дни» по-настоящему нерабочие и начинаются уже с четверга следующей недели, 28 октября. До 7 ноября закрываются все непродовольственные магазины, кроме аптек и тех, что продают товары первой необходимости. На каникулы уходят все кафе и рестораны, салоны красоты, фитнес-клубы, бассейны и кинотеатры. Прекращают работу даже стоматологические кабинеты, за исключением экстренной помощи.



В Москве полностью запрещается проведение массовых культурных, зрелищных, спортивных, рекламных, развлекательных и прочих мероприятий. Исключение сделано только для тех, которые смогли согласовать с городскими властями либо с Роспотребнадзором.

По словам мэра Сергея Собянина, в нерабочие дни в Москве должна быть остановлена работа всех предприятий, за исключением обеспечивающих функционирование базовой городской инфраструктуры.

«Подумайте, как провести незапланированный отпуск с максимальной пользой для себя и своей семьи. Почаще бывать на свежем воздухе в парке рядом с домом или пожить на даче — это хорошие идеи», — предложил градоначальник москвичам варианты досуга.

При этом доставку и работу общепита навынос в Москве никто не ограничивает. Так же, как и рестораны при гостиницах, при условии, что в них не будут заходить посторонние. Смогут работать при 50%-ной загрузке и QR-кодах театры и музеи.

В Краснодарском крае, напротив, приняли решение не вводить дополнительные выходные. Нерабочими в регионе будут дни с 30 октября по 7 ноября. Закрывать не будут ничего. Запрещать массовые мероприятия тоже не планируют.



Только в городах-курортах, в частности в Сочи, вход в рестораны, кафе и другие досуговые учреждения будет возможен при наличии QR-кода из личного кабинета госуслуг. На массовые, спортивные и культурные мероприятия код понадобится уже с 25 октября.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский на заседании краевого оперштаба сообщил, что город ожидает порядка 120 тысяч отдыхающих. А глава Анапы Василий Швец отметил, что на сегодняшний день спрос на гостиницы и другие варианты размещения вырос до 80 %.

«Учитывая специфику нашего курортного региона, мы понимаем, что количество желающих приехать в этот период на Кубань может быть рекордным. Но мы не должны забывать, что текущая ситуация с распространением коронавируса в регионе непростая. Необходимо предпринять все меры, чтобы не допустить вспышки заболевания. Ситуация должна быть полностью под нашим контролем», — резюмировал краснодарский губернатор Вениамин Кондратьев.

При этом, по данным GoGov.ru, процент привитых горожан в столице и Краснодарском крае примерно одинаковый. На 15 октября 2021 года в Москве были полностью привиты 4,78 млн жителей — 37,8 % от всего населения и 45,6 % от его взрослой части. В Краснодарском крае на 18 октября — 2 млн человек, или 36,1 % от всех жителей, или те же 45,6 % от всех взрослых. Для сравнения: в Петербурге на 20 октября ситуация с прививками обстоит хуже. Вакцинировались полностью 1,8 млн жителей города, или 33,4 % от всего населения и 40,6 % от взрослого.



Выбор из двух зол

В ходе круглого стола «Деловой России» эксперимент с QR-кодами на время президентских каникул поддержала инвестор отеля Hotel Indigo St. Petersburg-Tchaikovskogo Виктория Шамликашвили. По ее мнению, совсем закрывать город нельзя, лучше рассредоточить людей.

Но часть бизнеса выступила за официальный локдаун. QR-коды имеет небольшой процент населения и заведения будут вынуждены работать в минус, пояснил глава Союза улицы Рубинштейна Максим Жуков. «Допуск по QR-кодам и есть полное закрытие», — резюмировал он. Между тем официальная приостановка работы позволит просить скидки у арендодателей и претендовать на поддержку от государства. Предприниматель также выступил за массовую принудительную вакцинацию. «Хватит заигрывать с населением», — сказал он.

«Лучше закрытие, чем коды и ограничения», — согласилась омбудсмен Ассоциации предприятий и профессионалов индустрии красоты в Петербурге Лялья Садыкова. Но главное, чтобы это продлилось семь дней, а не больше. «Больше отрасль не вытянет», — пояснила она. Любое ограничение стимулирует рост теневого сектора, что не лучшим образом сказывается на ситуации с заболеваемостью.



В сети «Теремок» предпочитают работу по QR-коду. «Хотя есть опасения, что если введут QR-коды сейчас, то не на неделю, а надолго, а это потери 50 % оборота», — прокомментировал совладелец компании Виталий Свидовский. Такого же мнения придерживается совладелец Bakunin Group Александр Романенко. «Если введут полный локдаун, сотрудников содержать будет не на что — все деньги закончились», — пояснил он. Обещанные федеральными властями компенсации из расчета МРОТ на сотрудника пострадавшим отраслям мало помогут здесь и сейчас. При этом предприниматель выступает за обязательную вакцинацию 80 % работников во всех отраслях, а не только в сфере услуг.

QR-коды предпочтительнее и для гостиниц, даже если предъявлять их попросят постояльцев, говорит вице-президент Ассоциации малых гостиниц Петербурга Тамара Буйлова. По ее мнению, бизнесу нужно предоставить выбор — закрываться или работать по кодам. «В городе должны остаться места, где можно поесть», — отметила она. Также властям следует регулировать отношения с арендодателями, как во время первой волны коронавируса.



Впрочем, бизнесу до сих пор неясно, как проверять QR-коды, не имея возможности попросить удостоверение личности.

Все гости будут к нам

Тот факт, что бизнес, ориентированный на туристов, больше склоняется к варианту QR-кодов, неудивителен. Пока власти Петербурга принимают взвешенное решение о том, какой же сценарий предпочесть, жители Москвы и других регионов скупают билеты в Северную столицу.

Судя по сайту РЖД, дешевые места на «Сапсаны» на сами ноябрьские праздники стремительно заканчиваются, а на остальные нерабочие дни есть в меньшем количестве и стоят дороже, чем в обратном направлении. Так, на 4 ноября в утренних «Сапсанах» из столицы в эконом-классе остались 1–2 места по цене 4500–4800 рублей. За бизнес-класс придется заплатить уже около 10 тысяч рублей. На 30 октября ситуация пока чуть лучше. В зависимости от времени отправления в наличии есть от 30 до 500 билетов в эконом-класс. Цены начинаются от 1635 рублей.

Вице-премьер Татьяна Голикова призвала россиян не ездить в путешествия во время нерабочих дней, но надежда на более мягкие ограничения манит в Петербург туристов.

К тому же РЖД уже сообщили, что не будут отменять дополнительные поезда, поставленные на ноябрьские праздники в расписание. Впрочем, если власти Северной столицы все же остановятся на жестком варианте локдауна, часть пассажиров могут отказаться от поездки.

Илья Казаков, Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

