«Скажите, что для вас лучше». Смольный предложил бизнесу выбор между полным закрытием и QR-кодами

Поразмыслить над альтернативой предложил глава Ситуационного центра по соблюдению коронавирусных стандартов безопасности Александр Ситов 21 октября в ходе круглого стола, организованного «Деловой Россией».

На вопрос о том, планируется ли в Петербурге локдаун по московскому сценарию, чиновник не ответил. Но предложил бизнесу высказаться. «Скажите, что для вас лучше», — отметил он.



Ввести эксперимент с QR-кодами на время президентских каникул предложила инвестор отеля Hotel Indigo St. Petersburg-Tchaikovskogo Виктория Шамликашвили. По ее мнению, совсем закрывать город нельзя, лучше рассредоточить людей.

