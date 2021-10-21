«Скажите, что для вас лучше». Смольный предложил бизнесу выбор между полным закрытием и QR-кодами

Поразмыслить над альтернативой предложил глава Ситуационного центра по соблюдению коронавирусных стандартов безопасности Александр Ситов 21 октября в ходе круглого стола, организованного «Деловой Россией».
На вопрос о том, планируется ли в Петербурге локдаун по московскому сценарию, чиновник не ответил. Но предложил бизнесу высказаться. «Скажите, что для вас лучше», — отметил он.
Ввести эксперимент с QR-кодами на время президентских каникул предложила инвестор отеля Hotel Indigo St. Petersburg-Tchaikovskogo Виктория Шамликашвили. По ее мнению, совсем закрывать город нельзя, лучше рассредоточить людей.
Но ресторанный бизнес при такой альтернативе выступил за официальный локдаун. QR-коды имеет небольшой процент населения и заведения будут вынуждены работать в минус, пояснил глава «Союза улицы Рубинштейна» Максим Жуков. «Допуск по QR-кодам и есть полное закрытие», — резюмировал он. Между тем официальное закрытие позволит просить скидки у арендодателей и претендовать на поддержку от государства. Предприниматель также выступил за массовую принудительную вакцинацию. «Хватит заигрывать с населением», — сказал он.
«Лучше закрытия, чем коды и ограничения», — согласилась омбудсмен Ассоциации предприятий и профессионалов индустрии красоты в Петербурге Лялья Садыкова.
Общероссийскими выходными президент Владимир Путин объявил дни с 30 октября по 7 ноября.