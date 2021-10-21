FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+12°C/Завтра: +6
71.06р82.62р
ТЕМА ДНЯ

Дни с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочими

QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

«Скажите, что для вас лучше». Смольный предложил бизнесу выбор между полным закрытием и QR-кодами

Петербургскому бизнесу предложили выбор между QR-кодами или прекращением работы

Власти Петербурга спросили бизнес, что для него предпочтительнее во время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября: полное закрытие или работа с допуском посетителей по QR-кодам.

15
Печать

Поразмыслить над альтернативой предложил глава Ситуационного центра по соблюдению коронавирусных стандартов безопасности Александр Ситов 21 октября в ходе круглого стола, организованного «Деловой Россией».

На вопрос о том, планируется ли в Петербурге локдаун по московскому сценарию, чиновник не ответил. Но предложил бизнесу высказаться. «Скажите, что для вас лучше», — отметил он.

Ввести эксперимент с QR-кодами на время президентских каникул предложила инвестор отеля Hotel Indigo St. Petersburg-Tchaikovskogo Виктория Шамликашвили. По ее мнению, совсем закрывать город нельзя, лучше рассредоточить людей.

Но ресторанный бизнес при такой альтернативе выступил за официальный локдаун. QR-коды имеет небольшой процент населения и заведения будут вынуждены работать в минус, пояснил глава «Союза улицы Рубинштейна» Максим Жуков. «Допуск по QR-кодам и есть полное закрытие», — резюмировал он. Между тем официальное закрытие позволит просить скидки у арендодателей и претендовать на поддержку от государства. Предприниматель также выступил за массовую принудительную вакцинацию. «Хватит заигрывать с населением», — сказал он.

«Лучше закрытия, чем коды и ограничения», — согласилась омбудсмен Ассоциации предприятий и профессионалов индустрии красоты в Петербурге Лялья Садыкова.

Общероссийскими выходными президент Владимир Путин объявил дни с 30 октября по 7 ноября.

По теме (8)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (15)

Павелко Алексей
Ресторанный бизнес забыл, что с 15 декабря будет разрешена работа с допуском посетителей по QR-кодам.? Тогда он тоже закроется? Надо разрешить работу с допуском посетителей по QR-кодам тогда и процент вакцинированных будет расти и ковид победим
266159595
Когда вы закроете метро и общественный транспорт?
Filippspb
“официальное закрытие позволит просить скидки у арендодателей и претендовать на поддержку от государства. “ а сами рестораны на Рубинштейна продолжат работать как это было во время первого локдауна, как работала сеть Гинза договорившись с 👮‍♀️, пострадает лишь настоящий малый ресторанный бизнес
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний