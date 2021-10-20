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Дни с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочими

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Путин объявил нерабочие дни в России с 30 октября до 7 ноября

Президент России Владимир Путин на совещании 20 октября одобрил предложение Татьяны Голиковой о введении нерабочих дней в России с 30 октября по 7 ноября.

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«Важно сбить темпы распространения [коронавируса]. <...> Поддерживаю предложение об объявлении по всей стране нерабочих дней с сохранением заработной платы [с 30 октября по 7 ноября]», — заявил Путин.

По его словам, ситуация с коронавирусом в стране остается «сложной», а темпы распространения в некоторых регионах «значительно выросли». Президент также посетовал, что уровень вакцинации остается «невысоким». Глава государства заметил, что предложения о выходных днях станут нагрузкой на бизнес, однако правительство готовит меры поддержки. Он также призвал увеличивать темпы тестирования. «Ни в коем случае нельзя занижать статистику и приукрашивать картину», — заявил Путин.

Режим нерабочих дней при необходимости может быть продлен и после 7 ноября. Главы регионов имеют возможность вводить нерабочие дни уже с 23 октября.

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Комментарии (37)

nalchik11
Блин, ну вот если всяким голиковым и компании хочется отдохнуть лишних три дня, то мы-то при чем?!!
А13579
Ещё бы в ТК заглянул, удивился бы, что понятия "нерабочие дни" там нет. Есть "нерабочие праздничные" и "выходные" дни. То есть объявили то, чего нет, а дальше каждый сам выкручивается, как хочет и как может...
Sergik7
Как всегда не народ желает, а какая то голикова из мытищ предложила…
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