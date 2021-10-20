Путин объявил нерабочие дни в России с 30 октября до 7 ноября

«Важно сбить темпы распространения [коронавируса]. <...> Поддерживаю предложение об объявлении по всей стране нерабочих дней с сохранением заработной платы [с 30 октября по 7 ноября]», — заявил Путин.
По его словам, ситуация с коронавирусом в стране остается «сложной», а темпы распространения в некоторых регионах «значительно выросли». Президент также посетовал, что уровень вакцинации остается «невысоким». Глава государства заметил, что предложения о выходных днях станут нагрузкой на бизнес, однако правительство готовит меры поддержки. Он также призвал увеличивать темпы тестирования. «Ни в коем случае нельзя занижать статистику и приукрашивать картину», — заявил Путин.
Режим нерабочих дней при необходимости может быть продлен и после 7 ноября. Главы регионов имеют возможность вводить нерабочие дни уже с 23 октября.