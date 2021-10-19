Профанация или сегрегация. Почему коронавирусные QR-коды в Петербурге могут не сработать

Фото: Ирина Бужор/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться







Проверка подлинности коронавирусных QR-кодов может оказаться непосильной задачей. Без предъявления удостоверения личности QR-код рискует остаться просто набором черно-белых квадратиков. Но полномочий требовать паспорт юридически нет ни у предпринимателей, ни у проверяющих чиновников. Отказ в обслуживании чреват скандалами и потерей выручки.

Решение властей Петербурга ввести с 1 ноября QR-коды для посещения деловых и спортивных мероприятий, а затем для концертов, театров, музеев, а также ресторанов и магазинов пока медленно убеждает горожан прививаться. Судя по опросу «Фонтанки», в котором приняло участие более 16 тысяч человек, 58% петербуржцев все равно не собираются вакцинироваться, даже рискуя остаться без развлечений.



Но не все они собираются сидеть дома. В социальных сетях идут бурные обсуждения того, как обойти ограничения. Самый простой вариант — позаимствовать QR-код привитого или переболевшего знакомого и на входе предъявить его. Или же воспользоваться алгоритмом, генерирующим QR-код, который приведет на страницу, внешне напоминающую портал госуслуг. Такие попытки сломать систему могут привести не только к административному, но и к уголовному наказанию. Так, полиция Москвы ранее возбудила дело по статье УК «Мошенничество» за приобретение поддельного QR-кода. По ней грозит до двух лет лишения свободы. Функцию контроля и ответственность Смольный уже возложил на бизнес, пригрозив в случае чего оштрафовать и остановить работу.

Предприниматели же оказались в ситуации, когда приходится выбирать между профанацией и сегрегацией. То есть или лояльно подходить к проверке QR-кодов, надеясь, что гости без антител не попадутся контролёрам, либо отнестись к вопросу со всей строгостью и запрашивать на входе удостоверение личности и отказывать в обслуживании тем, кто не сможет или не захочет подтвердить свой статус.



В театр и ресторан — по паспорту?

Бизнес подтверждает, что проверка сертификатов с госуслуг может стать проблемой.

«Люди будут использовать поддельные или чужие QR-коды, просить знакомых», — говорит совладелец «Теремка» Виталий Свидовский. По его словам, для контроля на входе в каждом заведении придется назначить отдельного сотрудника. Но скандалы все равно неизбежны. «Было много конфликтов с гостями, которые не хотели маски надевать, теперь будет еще больше», — говорит предприниматель. «Те, кому очень надо, будут жульничать, будет QR-код-шеринг (обмен QR-кодами. — Прим. ред.), примеры мы уже видим в других регионах», — соглашается топ-менеджер крупной непродовольственной сети. В сети магазинов одежды Baon говорят, что вряд ли смогут выделить отдельного работника, который будет проверять QR-коды клиентов. Выходом может стать контроль уже на кассе, или эту функцию должны взять на себя торговые центры.

Опасения, что люди начнут пользоваться чужими QR-кодами, ранее выражали сами чиновники. В частности, вице-губернатор Станислав Казарин говорил о необходимости проверки паспорта, который подтвердит, что код принадлежит конкретному человеку.



Но есть нюанс. Полномочия запрашивать удостоверение личности есть только у полиции, но нет у сотрудников музеев, театров, ресторанов и магазинов. Другое дело, что существование постановления Смольного дает право отказать в обслуживании. В данном случае выбор будет, к примеру, как при покупке алкоголя: показать паспорт или уйти ни с чем.

Но права проверять удостоверения личности нет и у чиновников Смольного, которые могут прийти к бизнесу с проверками. С этой проблемой городские власти уже сталкивались, когда боролись с безмасочниками в общественном транспорте: привлечь их к ответственности можно было только в компании правоохранительных органов.

На вопрос «Фонтанки», должен ли сотрудник магазина или ресторана спрашивать вместе с QR-кодом паспорт клиента, в комитете по промышленной политике ответили, что «потребовать документ, удостоверяющий личность гражданина, вправе уполномоченные сотрудники полиции и Росгвардии». Они будут участвовать в проверках вместе с сотрудниками Ситуационного центра, а значит, в теории могут найти посетителя с ненастоящим QR-кодом и закрыть бизнес.



Доверяй, но проверяй

Часть предпринимателей намерены просить у клиентов показать удостоверение личности, чтобы избежать штрафов. «Будем спрашивать паспорт или права. Если не сможет подтвердить личность, к сожалению, пустить его не сможем», — сказала Юлия Панкратьева, директор ресторана Tres Amigos. «Нужно проверить паспорт. Если клиент откажется, откажем в обслуживании», — заявил Владимир Шершнев, управляющий партнёр «8956 Oblomoff».

Другие участники рынка настроены более лояльно. Так, Александр Затуливетров, совладелец SkyRest Group, еще летом повесил на двери заведения табличку, сообщающую, что заведение против любой сегрегации. Но от ответа на вопрос, будет ли он спрашивать у своих клиентов QR-коды или пускать всех подряд, предприниматель уклонился. «Сейчас нет технической возможности проверки. Как это будет делаться, никто не сказал. Допустим, у меня или работников нет смартфона, который считывает QR-коды, я должен их покупать?» — рассуждает он. Но паспортный контроль, по мнению предпринимателя, невозможен. «Я не имею права спрашивать и брать в руки паспорт гражданина, я не обладаю этими полномочиями», — комментирует Александр Затуливетров. В нынешнем виде коронавирусные ограничения больше похожи на «популистское декларирование», которым власти занимаются вместо того, чтобы вести реальную пропаганду вакцинирования, подчеркивает он.



В «Теремке» ждут от городских властей более подробных разъяснений о том, как выполнять проверку. «Пока знаем, что это надо делать через госуслуги — но там не высвечивается фото. Правильный, неправильный QR-код, мы не знаем», — отмечает Виталий Свидовский. Цель введения QR-кодов — стимулировать вакцинацию, но это не сработает без дополнительных мер. «Мы просим увеличить количество отраслей для обязательной вакцинации, а также считаем, что нужно вести просветительскую работу», — комментирует он. Можно также воспользоваться примером Москвы, которая разыгрывает квартиры, выплачивает премии привившимся, считает предприниматель.

Вопросы без ответа

У бизнеса остаются и другие вопросы, которые пока остаются без ответа.

Например, в постановлении говорится, что обязательство требовать с клиентов QR-коды не распространяется на «объекты розничной торговли в части реализации исключительно непродовольственных товаров первой необходимости». Перечень таких товаров ранее утвердил Минпромторг. Но ретейлерам, у которых на полках есть и другие наименования, неясно, смогут ли они обслуживать клиентов без QR-кодов, если те придут за товарами первой необходимости.



Пока неясно, смогут ли попасть в театры, музеи и рестораны туристы, которые привиты иностранными вакцинами. В 121-м постановлении говорится, что лица, не имеющие гражданства РФ, подтверждают получение вакцины «документом, выданным уполномоченной медицинской организацией». Но могут ли это сделать только трудовые мигранты, привитые российским препаратом, или любые иностранцы, привитые любой вакциной, не уточняется.

В Ситуационном центре, который будет контролировать исполнение бизнесом новых ограничений, пообещали подготовить методические рекомендации к 25 октября.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

