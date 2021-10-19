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В Петербурге с 1 ноября вводятся QR-коды

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Смольный пригрозил отобрать право на работу у бизнеса, который будет пускать посетителей без QR-кода

Обязанность проверять наличие QR-кодов у петербуржцев возложат на бизнес

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Власти Петербурга опубликовали разъяснения по поводу новых ограничительных мер, которые ввел 18 октября губернатор Александр Беглов. Документ с 1 ноября вводит QR-коды для посещения деловых и спортивных мероприятий, а затем для концертов, театров, музеев, а также ресторанов и магазинов.

Из опубликованных 19 октября разъяснений следует, что «проверку QR-кодов у посетителей будут осуществлять представители бизнеса (в том числе представители торговых центров, общественного питания, фитнес-центров и т. д.). «Посетителю необходимо при посещении предъявить QR-код или справку сотруднику организации, осуществляющему контроль», — говорится в документе.

Проверять исполнение требований будет Ситуационный центр по вопросам соблюдения стандартов безопасности Смольного. В ближайшее время он подготовит памятку насчет проверки QR-кодов для предпринимателей.

Также бизнесу необходимо заново отчитаться об отправленных на удаленку пожилых сотрудниках (старше 60 лет, не имеющих QR-кода, раньше — всех старше 65 лет).

Нарушение норм действующего 121-го постановления грозит бизнесу штрафами. Также «в случае, если организация не соблюдает требования действующей редакции постановления Правительства № 121, у нее может быть отозван QR-код» (дает право на работу в условиях режима повышенной готовности. — Прим. ред.»). Таким образом, бизнесу грозит приостановка деятельности.

При этом вводить меры поддержки власти не планируют, «так как текущей редакцией постановления Правительства Санкт-Петербурга № 121 не накладываются ограничения на осуществление деятельности организаций».

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Комментарии (18)

SERGEY111
Так бы сразу и сказали - отжать , ну как сейчас у нас принято .
265107508
Следилка ещё не выросла))
Гриб
Страшно, очень страшно, мы не знаем что это такое, если бы мы знали что это такое, мы бы знали, что это такое (с)
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