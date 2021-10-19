Смольный пригрозил отобрать право на работу у бизнеса, который будет пускать посетителей без QR-кода

Из опубликованных 19 октября разъяснений следует, что «проверку QR-кодов у посетителей будут осуществлять представители бизнеса (в том числе представители торговых центров, общественного питания, фитнес-центров и т. д.). «Посетителю необходимо при посещении предъявить QR-код или справку сотруднику организации, осуществляющему контроль», — говорится в документе.

Власти Петербурга опубликовали разъяснения по поводу новых ограничительных мер , которые ввел 18 октября губернатор Александр Беглов. Документ с 1 ноября вводит QR-коды для посещения деловых и спортивных мероприятий, а затем для концертов, театров, музеев, а также ресторанов и магазинов.

Проверять исполнение требований будет Ситуационный центр по вопросам соблюдения стандартов безопасности Смольного. В ближайшее время он подготовит памятку насчет проверки QR-кодов для предпринимателей.



Также бизнесу необходимо заново отчитаться об отправленных на удаленку пожилых сотрудниках (старше 60 лет, не имеющих QR-кода, раньше — всех старше 65 лет).



Нарушение норм действующего 121-го постановления грозит бизнесу штрафами. Также «в случае, если организация не соблюдает требования действующей редакции постановления Правительства № 121, у нее может быть отозван QR-код» (дает право на работу в условиях режима повышенной готовности. — Прим. ред.»). Таким образом, бизнесу грозит приостановка деятельности.



При этом вводить меры поддержки власти не планируют, «так как текущей редакцией постановления Правительства Санкт-Петербурга № 121 не накладываются ограничения на осуществление деятельности организаций».

