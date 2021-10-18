В Петербурге с 1 ноября вводятся QR-коды для посещения мероприятий и общественных мест

«С 1 ноября доступ посетителей старше 18 лет на конгрессно-выставочные, спортивные мероприятия численностью более 40 человек возможен только при наличии QR-кода о полном курсе вакцинации или о перенесенном заболевании (или справки о наличии медицинского отвода от вакцинации)», — сообщил 18 октября вице-губернатор Борис Пиотровский в своем телеграм-канале.
Изменения касаются и численности массовых мероприятий, которые можно проводить без согласования, она снижается с 75 до 40 человек.
С 15 ноября по QR-коду будут пускать в бассейны, фитнес-центры, театры, цирки, концертные залы, кинотеатры, музеи, на выставки и церемонии торжественной регистрации брака.
А с 1 декабря QR-код будет нужен для посещения общепита и объектов розничной торговли (кроме аптек, автозаправок, продовольственных магазинов, а также магазинов, не имеющих зала обслуживания).
Также в период с 1 по 3 ноября всем работодателям рекомендуется перевести сотрудников на удаленку. Работников в возрасте старше 60 лет, которые не имеют QR-кода о полном курсе вакцинации или перенесенном заболевании (или справки о наличии медотвода от вакцинации), необходимо перевести на дистанционный режим с 1-го числа.
Ранее губернатор Беглов заявил, что в Петербурге будут введены дополнительные ограничительные меры, если рост заболеваемости коронавирусом продолжится. По его словам, эпидемическая ситуация в городе контролируемая, но непростая. Для больных COVID-19 разворачивают дополнительные койки.