В Петербурге с 1 ноября вводятся QR-коды для посещения мероприятий и общественных мест

«С 1 ноября доступ посетителей старше 18 лет на конгрессно-выставочные, спортивные мероприятия численностью более 40 человек возможен только при наличии QR-кода о полном курсе вакцинации или о перенесенном заболевании (или справки о наличии медицинского отвода от вакцинации)», — сообщил 18 октября вице-губернатор Борис Пиотровский в своем телеграм-канале.



Изменения касаются и численности массовых мероприятий, которые можно проводить без согласования, она снижается с 75 до 40 человек.



С 15 ноября по QR-коду будут пускать в бассейны, фитнес-центры, театры, цирки, концертные залы, кинотеатры, музеи, на выставки и церемонии торжественной регистрации брака.

