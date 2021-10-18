Беглов анонсировал усиление ограничительных мер в Петербурге

Эпидемическая ситуация, как сказал Беглов, контролируемая, но непростая. Город наращивает число коронавирусных коек и довел общее количество на этой неделе до 9 500 штук. Но это происходит за счет плановой помощи в Александровской больнице и многопрофильной городской больнице №2. Некоторые пациенты могут и не дождаться её возобновления.

По его словам, в Петербурге усиливают контроль за социальной дистанцией и соблюдением масочного режима.

«Пандемия коронавируса не стихает. В конце прошлой недели суточное число заболевших в нашем городе превысило 3 000 человек. Растет количество госпитализаций, — заявил губернатор. — Мы усиливаем контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах и социальной дистанцией».

Как писала «Фонтанка», в метро Москвы уже начали штрафовать пассажиров с масками на подбородках.

По словам губернатора Петербурга, из-за обстановки в городе пришлось отменить Культурный форум — «безопасность превыше всего», и сейчас город «не может позволить» себе такое мероприятие.

Александр Беглов вновь призвал всех непривитых сделать уколы. И отметил, что в органах государственной власти Петербурга и подведомственных учреждениях достигнут 80-процентный рубеж по числу вакцинированных и переболевших не более полугода назад.