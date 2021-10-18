В метро Москвы начали штрафовать пассажиров с масками на подбородках

В метро и наземном транспорте Москвы начали штрафовать пассажиров с приспущенными масками, так же как и пассажиров без масок. Об этом сообщил руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов. Проверки усилили на 50 процентов на фоне четвертой волны коронавируса.



«Маска защищает, когда надета правильно — полностью закрывает нос и рот. Сегодня в метро почти все пассажиры заходят в масках. Но мы можем наблюдать, что проходя линию контроля у турникетов, в вагонах метро некоторые опускают маску на подбородок или снимают ее. Контролер вынужден выписать постановление о правонарушении в том случае, если маска отсутствует или не закрывает органы дыхания», — сообщил Султанов РИА Новости 18 октября.

