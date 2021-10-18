«Все будут в жестком минусе». Петербургский бизнес оценил последствия введения коронавирусных QR-кодов

Фото: Александр Подгорчук/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







Альтернативы в виде ПЦР-теста власти горожанам не оставили. Бизнес готовится уйти в минус, но все же надеется, что новые меры — скорее PR—акция, чем реальные ограничения.

Корректировки в коронавирусное 121-е постановление подписал 18 октября губернатор Петербурга Александр Беглов.

Документ вводит в Петербурге механизм QR-кодов, отныне для посещения мероприятий и общественных мест горожанам старше 18 лет придется подтверждать свой антиковидный статус сертификатом переболевшего или вакцинированного:



с 1 ноября QR-код нужен, чтоб попасть на конгрессно-выставочные и спортивные мероприятия численностью более 40 человек;

с 15 ноября — в бассейны, фитнес-центры, театры, цирки, концертные залы, кинотеатры, музеи, на выставки и церемонии торжественной регистрации брака (молодоженам можно жениться без QR-кода);

с 1 декабря — для посещения общепита и объектов розничной торговли (кроме аптек, автозаправок, продовольственных магазинов, а также магазинов, не имеющих зала обслуживания), а также для приема и размещения в домах отдыха. Также вводятся дополнительные ограничения для проведения мероприятий. Теперь согласованию со Смольным подлежат все события с более чем 40 участниками (ранее 75). Городские требования по вакцинации работников торговли и сферы услуг приводятся в соответствие с постановлением Роспотребнадзора. Прочие ограничения продлеваются до 28 ноября.

При этом самый надежный механизм подтверждения антиковидного статуса — ПЦР-тест остался за скобками. Хотя сайт госуслуг генерирует временный QR-код по результатам такого анализа, попасть с его помощью в театр или в ресторан будет нельзя. «Фонтанка» запросила на этот счет комментарий в комитете по промышленной политике.



Поддерживаете ли вы введение QR-кодов в Петербурге Да Нет

Обязанность проверки подлинности QR-кодов возложат на бизнес. «Проверяется штатными средствами чтения QR-кода встроенного в смартфоны», — прокомментировали «Фонтанке» в комитете по информатизации. Таким образом, магазинам, ресторанам, а также музеям, театрам и ЗАГСам придется обеспечить своих сотрудников смартфонами последних поколений, которые имеют эту функцию. Ранее цифровой вице-губернатор Станислав Казарин выражал опасения, что люди начнут пользоваться чужими кодами с госуслуг — фотография к ним не прилагается.

Театры и музеи встретили известие о введении QR-кодов «с пониманием». Лучше так, чем полное закрытие, отмечают в учреждениях культуры.

«Надо понять, как существовать с этим. Самое главное — чтобы нас не закрывали на Новый год, больше всего я этого боюсь. Чтобы хоть как-то мы «двигались», потому что как в прошлом году — это, конечно, очень тяжело. Значит, будем принимать зрителей с QR-кодами. А насчет их числа — у нас и так сейчас 40 человек из-за ограничений», — прокомментировала Анна Викторова, художественный руководитель петербургского театра «Кукольный формат».



В театре «Санктъ-Петербургъ Опера» уверены, что большинство горожан уже вакцинировалось или переболело и без труда подтвердят свой антиковидный статус. «Не думаю, что будут большие проблемы. Но это мы сможем увидеть только после введения мер», — прокомментировал представитель театра Владимир Лаврухин. По его словам, наиболее тяжелой ситуацией для учреждения культуры было бы прекращение деятельности. «Соответственно, мы заинтересованы продолжать дальше работу. Горожане тоже заинтересованы, чтобы учреждения культуры продолжали работать, и в интересах большинства горожан — также следовать этим мерам, которые правительство Петербурга предусматривает для нераспространения коронавирусной инфекции», — сказал он.

В Русском музее заявили, что прежде всего важна безопасность посетителей. «Все технические моменты и возможные потери будут просчитаны в ближайшее время оперативным штабом музея по борьбе с коронавирусом», — отметили в пресс-службе.

Музей железных дорог России сообщил, что с пониманием относится к ограничительным мерам, вводимым правительством города. Там напомнили, что площадь музея составляет почти 60 тыс. квадратных метров, а значит есть возможность обеспечить безопасную дистанцию между посетителями.



Бизнес настроен менее оптимистично и анализирует опыт других регионов.

«Я думаю, как одним словом, но при этом культурно ответить. Конечно, если мы рассматриваем с точки зрения кинотеатров, то это очень плохо. Если вводятся такие меры, они должны вводиться везде. Мы видим, что падение составляет 70–80% дохода и зрителей. И Башкирия писала, выкладывали фото и видео пустых центров. Насколько это станет аргументом для всех быстренько пойти вакцинироваться, я не знаю», — говорит Олег Березин, член совета Ассоциации владельцев кинотеатров.

«В Москве такая система за месяц привела к падению выручки общепита до 95%, но это было летом, были террасы, где было обслуживание без QR-кодов. Сейчас ситуация другая, летних террас не будет», — рассуждает Александр Романенко, совладелец Bakunin Group.

«Данная мера опять уводит отрасль в минус. Рентабельность ресторанного бизнеса составляет 10–20% от оборота. Если мы теряем 10–20% от оборота, бизнес теряет смысл. Но даже если сейчас люди пойдут вакцинироваться, потери будут больше», — отмечает Максим Жуков, глава Союза улицы Рубинштейна. Но сразу вешать замок на двери рестораторы все же не будут. «Конечно, все будут пытаться выжить», — говорит он.



Среди предпринимателей теплится надежда, что, если горожане толпами побегут прививаться, ограничения могут смягчить, а то и отменить вовсе.



Пойдете ли вы теперь вакцинироваться? Уже вакцинирован Да, теперь пойду Недавно переболел (болею сейчас) Нет, все равно не пойду

«Мера должна сейчас стимулировать вакцинацию. Когда люди поймут, что никуда кроме продуктового магазина не смогут пойти, они пойдут делать прививку. Есть шанс снизить показатели заболеваемости и госпитализации, и тогда ограничения можно пересмотреть. Мне кажется, Смольный вкладывает именно такой смысл», — отметил Максим Жуков.

«Хорошая PR-акция! За месяц всех привьют», — пошутил Алексей Фурсов, который возглавляет сеть спортзалов «Фитнес-хаус» и крупную ресторанную сеть «Евразия». Но предприниматель признается, что его бизнесу придется нелегко. «Скажем так, все будут в жестком минусе, продажа абонементов уже начала сильно падать, рестораны тоже занырнут в минус, будет куча скандалов с гостями. Но в любом случаи это все лучше локдауна», — подчеркивает он.

«На фоне цифр, которые мы видим — неприятная, но ожидаемая мера», — комментирует Александр Ружинский, глава объединения «Рестоград». В ассоциации также надеются, что горожане успеют обзавестись подтверждением антиковидного статуса. «Отсутствие QR-кода в декабре может сорвать не только поход в ресторан, но и визит в магазин за новогодними подарками. В наших общих интересах и возможностях — сделать реальной отмену этого ограничения в декабре, в случае положительной динамики по вакцинированию», — говорит он.



QR-коды — это стресс для индустрии, с другой стороны, это цивилизованное решение, которое есть уже почти во всей Европе, считает Роман Певзнер, коммерческий директор «Буше». «С учетом цифр по заболеваемости сейчас в России, и в частности в Петербурге, — это разумное решение, при этом для нас как индустрии из-за этого будут дополнительные сложности. Мы точно потеряем в оборотах, потому что количество обладателей QR-кодов все ещё далеко от 100%», — отмечает он.

Руководитель крупной сети автосалонов «Автополе» Сергей Моренков новость об ужесточении карантинного режима воспринял стоически: «У меня в компании на 1000 человек всего двое болеют. Вроде перегиб, но вакцинировать надо», — сказал предприниматель.

Галина Бояркова, Денис Лебедев, Алина Циопа, Ирина Корбат, Мария Долбиш,

«Фонтанка.ру»

