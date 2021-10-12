На прививку — даже переболевших, не согласны — сидите без работы. Что на самом деле меняет постановление Роспотребнадзора об обязательной вакцинации

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Ранее петербургский бизнес сам попросил Роспотребнадзор ввести обязательную вакцинацию, чтобы иметь возможность легально обязать сотрудников выполнять нормативы Смольного по прививкам и тем самым избежать штрафов. Но в таком варианте целевые показатели вряд ли достижимы.

Документ Роспотребнадзора опубликован 12 октября. В нем Наталия Башкетова ссылается на очередной подъем заболеваемости коронавирусом, который наблюдается с 6 сентября. Еженедельные темпы прироста новых случаев колеблются от 10 до 27 процентов. Количество госпитализированных за прошлую неделю увеличилось на 18%, при этом все больше болеют работники предприятий и организаций, связанных с обслуживанием населения.



В связи с этим руководитель петербургского управления Роспотребнадзора постановила обеспечить проведение вакцинации в следующих отраслях: образование, здравоохранение, соцобслуживание, торговля и общепит (включая курьерские доставки), временное проживание, транспорт (включая такси), бытовые услуги, салоны красоты, фитнес-центры, бани, СПА-салоны, ФОК и бассейны, клиентские подразделения банков, почта, МФЦ, ЖКХ и энергетика, культурные, выставочные и просветительские мероприятия, досуг (включая театры, кинотеатры и концертные залы).

В этот же список внесены гражданские и муниципальные служащие, а также органы государственной власти и их подведомственные организации. Везде необходимо не менее чем для 80% сотрудников обеспечить первый укол двухкомпонентной вакциной (или единственный укол однокомпонентной) до 15 ноября. До 15 декабря не менее 80% должны пройти полный цикл вакцинации.

Это требование не распространяется на имеющих медицинские противопоказания. Смольный, согласно постановлению, должен принять исчерпывающие меры для его исполнения, взять на себя информирование. Ответственными назначены руководители предприятий и организаций, а также индивидуальные предприниматели, относящиеся к указанным сферам.



Что изменилось?

На первый взгляд документ Роспотребнадзора повторяет 121-е постановление Смольного. Оно также налагает на руководителей обязанность обеспечить антителами 80% сотрудников. Исполнительным органам давали время до 20 сентября (потом до 1 октября), части направлений (сфера услуг — от общепита до парикмахерских) — до 1 октября, остальным — до 15 октября. Но помимо новых сроков, есть два существенных отличия.

Первое — число тех, кого необходимо вакцинировать. Постановление Смольного разрешает подтверждать антиковидный статус двумя способами — сертификатом о вакцинации или справкой о перенесенном в течение последних шести месяцев заболевании (в обоих случаях подтверждением послужит генерируемый порталом госуслуг QR-код). В постановлении Роспотребнадзора говорится четко о необходимости вакцинировать 80% персонала, переболевшие не упоминаются. В пресс-службе Роспотребнадзора на момент публикации на запрос «Фонтанки» не ответили, но информированный источник, знакомый с разработкой постановления Роспотребнадзора, подтвердил, что санитарное ведомство имело в виду именно то, что написало: в 20% процентов, не подлежащих вакцинации, должны попасть и те, кто переболел за последние 6 месяцев, и те, у кого есть медотвод.



Второе новшество — обязательность. Постановление Роспотребнадзора дает работодателю право лишать несогласного на прививку заработной платы.

Ранее Минтруд разъяснил, что уволить работников без антител к COVID-19 нельзя, но разрешил отстранять их без сохранения зарплаты, ссылаясь на абзац 8 части 1 статьи 76 Трудового кодекса России, а также пункт 2 статьи 5 ФЗ от 17 сентября 1998 года № 157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». Но только на основании 121-го постановления Смольного это было сделать нельзя. Сделать профилактическую прививку по эпидемическим показаниями обязательной для всех или отдельной группы лиц должен главный санитарный врач РФ или конкретного субъекта (ФЗ N 52-ФЗ, «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»). Поэтому ранее сами предприниматели просили Роспотребнадзор издать уже постановление об обязательной вакцинации, поскольку без него попадали в юридический вакуум и были вынуждены выбирать: получать штраф от Трудовой инспекции или от Смольного за нарушение коронавирусных норм.



Что делать предпринимателям, у которых число сотрудников, перенесших заболевание или имеющих медотвод, превышает допустимые 20%, в постановлении не говорится. В комитете по здравоохранению не прокомментировали противоречие, но напомнили, что, согласно методическим рекомендациям Минздрава, вакцинация рекомендуется через полгода после болезни.

Контролировать исполнение пока придется самому Роспотребнадзору — во всяком случае, если Смольный не приведет свое 121-е постановление в соответствие с ним. Исполнение собственных требований контролирует Ситуационный центр по соблюдению коронавирусных стандартов безопасности. Там сообщили, что с начала октября проверки идут, но пока существенных нарушений не выявлено. Штраф за нарушение требования Роспотребнадзора в период режима повышенной готовности, согласно КоАП РФ, составляет для юридических лиц до 500 тыс. рублей или приостановку деятельности до 90 суток.

Бизнес пока изучает документ Роспотребнадзора и ждет разъяснений от ведомства. Но предприниматели признают, что взять планку по вакцинации 80% даже к декабрю будет проблематично.



«На первый взгляд, это то, чего мы добивались — постановление об обязательной вакцинации», — говорит совладелец продуктовой сети «Реалъ» Александр Мышинский. По его словам, его компания не успела выполнить даже более лояльное требование Смольного. «Если сложить переболевших, вакцинированных и тех, у кого есть медотвод, только 60% по компании», — комментирует предприниматель. Ранее о том, что не успевают достичь целевых показателей по антителам, сообщали представители еще ряда отраслей.

Рестораторы в основном смогли обеспечить QR-кодами 80% персонала. Но если из этой цифры исключить тех, кто перенес заболевание, требование выглядит уже нереализуемым, считает глава объединения «Рестоград» Александр Ружинский. «Нужны разъяснения Роспотребнадзора — включаются ли переболевшие менее 6 месяцев в учитываемые показатели», — говорит он. «Вакцинировать 80% реально, но сложно. Многие сотрудники категорически против», — отмечает совладелец «Евразии» и «Фитнес-хауса» Алексей Фурсов.

Но прибегать к доступной им теперь угрозе отстранения от работы предприниматели вряд ли будут, поскольку испытывают кадровый голод и не имеют возможности чрезмерно давить на персонал.



Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

