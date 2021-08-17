Можно ли в Петербурге отстранить работника за отказ прививаться от коронавируса

Фото: Виктор Коротаев/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







Последняя редакция 121 постановления, предписывающая значительной доле петербургского бизнеса привить тот или иной процент персонала, вышла в начале августа, но пока предприниматели не уверены, смогут ли его исполнить. Сотрудникам Смольный не указ, а нормы ТК оставляют простор для толкований. В арбитры зовут Минтруд, Роструд и Роспотребнадзор.

Пока прививки обязательны лишь для небольшой части предприятий. Со 2 августа рестораны на фуд-кортах и островные павильоны в ТЦ могут работать только при условии, что 100% персонала будут вакцинированы или иметь сертификаты переболевших. Но с 1 октября QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании 80% сотрудников станет обязательным для всего общепита, сервисов доставки продуктов, бассейнов и фитнес-центров, кинотеатров, парикмахерских, салонов красоты и бань. С 15 октября то же самое будет относиться к ретейлерам, а также предприятиям, которые оказывают туристические, экскурсионные, гостиничные, бытовые услуги, к перевозчикам (включая такси), организациям образования, здравоохранения, соцзащиты и социального обслуживания.



Наиболее остро вопрос стоит для сферы торговли и услуг, где, по данным Смольного, трудится 400 тысяч человек. Представители нескольких крупных розничных сетей сообщили «Фонтанке», что ждут от городских властей разъяснений о том, как именно исполнять постановление. Один из спорных моментов — можно ли отстранять от работы сотрудников, которые отказываются делать прививку и нужно ли им в этом случае платить зарплату.

Представитель одной из крупных непродуктовых сетей рассказал, что смог «без репрессий» достичь планки в 40% коллективного иммунитета, стимулируя сотрудников отгулами и материальными поощрениями. «Но, чтобы выполнить норматив в 80%, придется издавать приказ об отстранении. Иначе мы рискуем получить административный штраф [за нарушение 121 постановления]», — комментирует собеседник издания. Для юридических лиц он может составить до 300 тысяч рублей.

В другой компании, где привили 70% работников, сообщили, что считают себя не только в праве, но и обязанными отстранять непривитых. В Торгово-промышленной палате ранее отмечали, что продуктовые сети уже с 15 сентября перестанут брать невакцинированных сотрудников по системе аутстаффинга.



Ранее Минтруд подтвердил, что уволить работников без антител к COVID-19 нельзя, но разрешил отстранять их без сохранения зарплаты, ссылаясь на абзац 8 части 1 статьи 76 Трудового кодекса России, а также пункт 2 статьи 5 ФЗ от 17 сентября 1998 года № 157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».

В первом документе говорится, что работодатель обязан отстранить от работы сотрудника, если это предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ. Во втором, что отсутствие профилактических прививок влечет отказ в приеме на работы или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями. На основании приказа Минздрава России от 09.12.2020 N1307н, прививка против новой коронавирусной инфекции отнесена к профилактическим прививкам по эпидемическим показаниям.

Но есть нюанс. Сделать профилактическую прививку по эпидемическим показаниями обязательной для всех или отдельной группы лиц должен главный санитарный врач РФ или конкретного субъекта (ФЗ N 52-ФЗ, «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»).



На федеральном уровне такое постановление не выходило. Но в половине российских регионов, в том числе Москве, главный санитарный врач издал такой документ. В петербургском Роспотребнадзоре не раз подчеркивали, что считают вакцинацию от коронавируса делом добровольным.

«То, что для отстранения работника от работы требуется постановление санитарного врача, подтверждено также в письме Роструда от 13.07.2021 № 1811-ТЗ и в разъяснениях Минтруда от 23.07.2021 № 14–4/10/П-5532», — прокомментировал «Фонтанке» практикующий юрист и эксперт по трудовому праву Вячеслав Филиппов.

Кроме того, необходимо, чтобы сфера деятельности входила в перечень работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требовала обязательного проведения профилактических прививок (утвержден постановлением правительства РФ от 15.07.1999 № 825). Сейчас сферы торговли и общепита в нем отсутствуют. Если санитарный врач издаст постановление об обязательных прививках для работников магазинов и ресторанов, может возникнуть разночтение. Но без него отстранение точно будет весьма спорным и рискованным для работодателя, считает эксперт.



Таким образом, «само по себе постановление Смольного не может являться основанием для отстранения работников», резюмирует Вячеслав Филиппов. «Чтобы оспорить административные санкции за несоблюдение 121 постановления, работодателю имеет смысл ссылаться на вышеприведенные нормы и приложить отказы работников от проведения данных профилактических прививок что прямо предусмотрено п. 1 ст. 5 Закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» от 17.09.1998 № 157-ФЗ», — говорит он.

Ретейлеры соглашаются, что постановление Роспотребнадзора сделало бы отстранение более легитимным, но сомневаются, что его отсутствие поможет избежать штрафов от городских властей. «Все работодатели вместе со своими юристами сейчас хватаются за голову. Потому что, с одной стороны, они обязаны отстранять, а с другой стороны, нет основания для отстранения. Сотрудники начинают угрожать судами, в соцсетях формируются сообщества и в городе начинается противостояние», — комментирует представитель одной из компаний.

В Смольном пока не внесли ясность в этот вопрос. По информации «Фонтанки», один из игроков рынка поинтересовался у комитета по промышленной политике с какого момента сможет воспользоваться правом отстранять работников. В ответ чиновники процитировали 121 постановление и предложили за дальнейшими разъяснениями обращаться в комитет по труду. В этом ведомстве сообщили, что не уполномочены высказываться на эту тему и советуют бизнесу обращаться в Трудовую инспекцию (ГИТ) и Роспотребнадзор.



В ГИТ сообщили, что не ведут отдельного учета жалоб по отстранению работников из-за требований по вакцинации. Для комментария о легитимности таких действий на основании 121 постановления предложили оформить официальный запрос.

Петербургские рестораторы ранее уже заявляли о намерении обратиться в Роспотребнадзор с просьбой ввести обязательную вакцинацию сотрудников. Как рассказал «Фонтанке» совладелец «Теремка» Виталий Свидовский, пока сотрудников фуд-кортов, которые не хотят прививаться, переводят на работу в другие точки, где вакцинация еще необязательна. «На сегодняшний день в среднем по компании 60% вакцинировано, но оставшиеся 20% охватить гораздо сложнее», — говорит он. По мнению предпринимателя, отсутствие правовой поддержки в виде постановления санитарного врача провоцирует конфликты между работодателями и работниками. «Мы будем выходить с предложением, чтобы в 80% вошли не только те, кто вакцинировался или переболел, но и те, кто имеет официальные медотводы, а также несовершеннолетние, а в 20% остались те, кто по какой-то причине не хотят прививаться», — комментирует Виталий Свидовский.



В продовольственном ретейле доля привитых пока меньше. В «Ленте» сообщили, что на 9 августа вакцинировали порядка 20% сотрудников. «Но темпы вакцинации увеличиваются от недели к неделе. Рассчитываем достичь показателя в 80% в установленный срок», — сообщили в пресс-службе. Программа мотивации включает материальные и нематериальные меры. Собирается ли ретейлер отстранять от работы непривитых, если планку все же не удастся взять, в компании не ответили.

В сети «Реалъ» привито 50% офисных работников и 25–30% линейного персонала. По словам совладельца компании Александра Мышинского, летом многие сотрудники пошли вакцинироваться, чтобы улететь за границу без ПЦР или попасть на российские курорты. А вот угроза отстранение от работы вряд ли сработает. «Мы бы с удовольствием бы отстраняли, если бы было на кого заменить. Сейчас неукомплектовано 10% от штата и найти замену тяжело», — говорит он.

Для убеждения сомневающихся работников ретейлеры привлекают глав диаспор, чтобы провели с соотечественниками «воспитательные беседы», рассказали несколько участников рынка.

Но отстранение от должности не единственное спорное место в новых коронавирусных правилах. Ретейлеры интересуются, будет ли требование по иммунитету 80% сотрудников обязательным для компании в целом или для каждого отдельного магазина.

«Мы ведем диалог с регуляторами, чтобы после 15 октября были проверки именно в отношении юрлица, а QR-код присваивался всей компании. Потому что персонал перемещается между магазинами, и ретейлер не может отследить процент вакцинированных в разрезе конкретной точки в каждый момент времени. Более того, в статистику войдёт большее количество работников, так как к юридическому лицу относятся и офисные сотрудники компаний», — сообщила «Фонтанке» Ольга Волкова, председатель комитета по торговле петербургской ТПП.

Участникам рынка также не ясно, какого уровня коллективного иммунитета надо достичь, если в составе сети есть точки без торгового зала — 80% или 100%, и как обеспечить эти самые 100%, если кто-то из работников имеет официальный медотвод. «Требование обеспечить прививками тех, кто контактирует с людьми разумно, но что делать с юристами и программистами, которые на дистанте», — рассуждает топ-мененджер крупной непродовольственной сети.

По словам собеседников «Фонтанки», на последнем экспертном совете по ретейлу представители Смольного говорили, что медотвод не является исключением для фуд-кортов и островных павильонов, где должно быть вакцинировано 100% персонала, и предлагали переводить работников без антител на другие должности. Но требование может быть неисполнимым для небольших предприятий, где такие позиции попросту отсутствуют. Задача не так проста и для средних компаний. «Переводить на склад кассиров, а в основном это женщины около 50 лет, вряд ли возможно. А в офисе мест нет. Возникает вопрос, что с человеком делать», — комментирует Александр Мышинский.

В комитете по промышленной политике на момент публикации не ответили на запрос «Фонтанки».

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

