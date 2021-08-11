Ошибка нерезидента. У иностранцев могут возникнуть проблемы с подтверждением антиковидного статуса в Петербурге

автор фото Наталья Макарова/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







Часть трудовых мигрантов уже успела получить дозу «Спутника V» и других препаратов, пользуясь пробелами в законодательстве. Но введение нерезидентам вакцины, закупленной бюджетом для россиян, незаконно в глазах властей. Работодатели, которые оказались между двух огней, запасаются справками и ждут проверок.

12 августа в Петербурге официально начнется вакцинация иностранных граждан. В начале этой недели в город уже поступила партия из 40 тысяч доз «Спутника Лайт», зарезервированных специально под эти цели, рассказала «Фонтанке» директор Санкт-Петербургского агентства медицинского туризма Наталия Юдина. Этого хватит, чтобы привить одну десятую находящихся в Северной столице трудовых мигрантов. Но пока от работодателей поступили заявки на вакцинацию 54 тыс. человек.



Сделать прививку можно будет в 20 пунктах. Для работодателей, заключивших договор с агентством, стоимость составит 2 350 рублей. Для иностранцев, которые захотят сделать укол в частном порядке, цена может варьироваться от 2 900 до 3 500 рублей.

В вакцинации иностранных работников особенно заинтересован бизнес в сфере услуг, торговли и общепита, где доля трудовых мигрантов среди линейного персонала традиционно велика. Так, уже со 2 августа рестораны на фуд-кортах и островные павильоны в ТЦ могут работать только при условии, что 100% персонала будут вакцинированы или иметь сертификаты переболевших. С 1 октября QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании 80% сотрудников станет обязательным для всего общепита, сервисов доставки продуктов, бассейнов и фитнес-центров, кинотеатров, парикмахерских, салонов красоты и бань. С 15 октября то же самое будет относиться к предприятиям, которые оказывают туристические, экскурсионные, гостиничные, бытовые услуги, к перевозчикам (включая такси), к рознице, к организациям образования, здравоохранения, соцзащиты и социального обслуживания.



В 121-м коронавирусном постановлении Смольного указан только один способ подтверждения антиковидного статуса — QR-код, справка возможна только как свидетельство введения первой дозы двухкомпонентной вакцины.

Но привитые иностранцы QR-код получить не могут, обратила внимание исполнительный директор Американской торговой палаты (также объединяет европейские, японские и корейские компании) Мария Чернобровкина. «Личный кабинет сервиса Госуслуги отказывается генерировать сертификат о прививке с QR-кодом. Проблема лежит в области технической поддержки — у иностранных граждан нет серии паспорта, поэтому система QR-кодов их не видит», — отметила она. Обращения в сервис Госуслуг не дают результата, МФЦ разводят руками, добавила исполнительный директор Американской торговой палаты. Это порождает двойную проблему — сами иностранные работники отказываются вакцинироваться, если не могут получить QR-код, а работодатели опасаются, что не смогут отчитаться о привитых иностранных сотрудниках в случае проверки.



Проблему с получением QR-кода подтвердили в одной из международных компаний из туристической сферы. Один из менеджеров-экспатов сделал прививку российской вакциной в частной клинике, но QR-код в личном кабинете Госуслуг не появился. В МФЦ работнику тоже помочь не смогли. Ранее со сложностями с получением QR-кодов столкнулись иностранцы, проживающие в Москве, в частности сотрудники дипломатических миссий, сообщал «Коммерсантъ».

Пока привитые в Петербурге иностранные граждане не смогут получить QR-код о вакцинации через сайт Госуслуг, подтвердила «Фонтанке» Наталия Юдина. «Это вопрос к Минцифры, которое является оператором портала и на данный момент не реализовало данный функционал. Как только он будет реализован, иностранцы будут получать QR-коды», — пояснила она. Тем не менее сведения о привитых нерезидентах внесут в федеральный реестр вакцинированных, а сертификаты выдадут либо работодателям, заключившим договоры с агентством, либо на руки самим иностранным гражданам. Будут ли такие документы приниматься в зачет при проверке, в комитете по промышленной политике на момент публикации не ответили.



Но многие иностранные работники успели сделать прививку российскими вакцинами, не дожидаясь официального старта прививочной кампании для нерезидентов. Собеседники «Фонтанки» рассказывают, что это можно было сделать как в частных клиниках, так и в рамках выездной вакцинации на предприятиях и в торговых центрах — подробнее о том, как устроен этот рынок, читайте в материале 47news.

«Мы заказывали выездную вакцинацию и прививали всех — главное, чтобы был СНИЛС. У иностранного работника, который получает патент, он такой же, как у гражданина РФ», — рассказала «Фонтанке» предпринимательница, работающая в сфере услуг красоты. По ее словам, граждане Украины, Армении и Киргизии смогли привиться даже дефицитным «КовиВаком». С ходу получить QR-код не удалось, но при личном визите в МФЦ им открыли личный кабинет на Госуслугах, куда подгрузились данные о вакцинации и даже дневник самонаблюдений.

Совладелец бургер-баров «Бюро» Петр Лобанов рассказал, что смог привить своих иностранных работников в пункте вакцинации в ТЦ «Сити-Молл». Расходы взяла на себя управляющая компания ТЦ. «Мы вакцинировали иностранных сотрудников, так как возобновить работу на фуд-корте можно было только при этом условии», — говорит предприниматель. Мигрантам выдали бумажный сертификат о вакцинации, в случае проверки чиновникам будут показывать именно его. «Мы между двух огней, но для нас главным было запуститься», — комментирует предприниматель.



Иностранцы, которые привились российской вакциной, для них не предназначенной, сделали это незаконно, считают в Агентстве медицинского туризма. «Пункты вакцинации, которые это делали, нарушали законодательство. Та вакцина была закуплена за средства федерального бюджета для граждан РФ, не было согласований для Петербурга, чтобы иностранцы могли провакцинироваться «Спутником V», — заявила «Фонтанке» Наталия Юдина.

Руководитель программы «Вакцинация» в Петербурге Дмитрий Ченцов на момент публикации не ответил на вопрос «Фонтанки» о том, законна ли была вакцинация иностранцев, если они смогли предъявить СНИЛС и ОМС, а также о том, смогут ли работодатели отчитаться о них Смольному.

Для ретейлеров проблема стоит не менее остро, хотя в крупных сетях нет в штате трудовых мигрантов — их привлекают через аутстафинговые агентства. С 15 сентября компании будут брать только привитых работников, сообщила «Фонтанке» Ольга Волкова, председатель комитета по торговле петербургской ТПП. Контроль будет двойным — как со стороны агентства, так и со стороны магазина.



Среди линейного персонала сети «Реалъ» трудовых мигрантов менее 10%. Но даже если все они привьются и Смольный примет в зачет бумажные сертификаты, вакцинировать 80% штата к середине октября будет проблематично — антипрививочников достаточно и среди российских граждан, говорит совладелец компании Александр Мышинский. «Мы между двух огней: не имеем права заставить и не имеем права уволить, при этом есть нехватка персонала — можно вообще без сотрудников остаться», — комментирует он.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

