Фуд-корты откроются, если уколются или переболеют. Смольный изменил ковидные ограничения

С 2 до 6 часов ночи запрещена работа любого общепита, в том числе при гостиницах; исключение — для продажи навынос, для кафе в аэропортах и на вокзалах и для столовых на предприятиях. Из запретной зоны со 2 августа выпускают фуд-корты и торговые островки в ТРЦ. Условий, впрочем, хватает. Для фуд-кортов это: актуализация стандарта безопасной деятельности, наличие раздельного входа и выхода для гостей, плотность — не более 1 человека на 4 кв. метра, электронная система подсчета посетителей и термометрия, расстояние между работниками и гостями — не менее полутора метров. Кроме того, у всех без исключения сотрудников должны быть документы о получении первого или второго компонента вакцины либо о том, что они переболели не более полугода назад. С 1 сентября только с одним уколом работать будет нельзя — если речь не об однокомпонентной вакцине. Аналогичные требования предъявляются к рознице без торгового зала, правда, там значится защитное стекло по периметру «острова».

О том, что условием открытия фуд-кортов может стать наличие антител у 100% сотрудников, «Фонтанка» писала ранее. Смольный остановил их работу (как и «островных» павильонов») 17 июня. С тех пор предприниматели вели переговоры с чиновниками об их перезапуске.

Хорошие новости для аттракционов — тех, что расположены на свежем воздухе: со 2 августа они снова будут доступны, в отличие от размещенных в помещениях. И опять же требования: наличие QR-кода, подтверждающего готовность выполнять стандарт безопасной деятельности, его актуализация, плотность — не более 1 человека на 12 квадратных метров. Условие по документам и QR-кодам о вакцинации для 100% сотрудников тоже в силе.





Документ заглядывает в глубокую осень. С 1 октября общепит, доставка продуктов питания, фитнесс-центры, бассейны, кинотеатры, парикмахерские, бани и салоны красоты будут работать только в том случае, если подтвердить вакцинацию или недавнюю болезнь смогут 80% их сотрудников. С 15 октября то же самое будет относиться к предприятиям, которые оказывают туристические, экскурсионные, гостиничные, бытовые услуги, к перевозчикам (включая такси), к рознице, к организациям образования, здравоохранения, соцзащиты и социального обслуживания.



До 20 сентября те же 80% с антителами должны уже наблюдаться в исполнительных органах власти и в унитарных предприятиях. Их руководители несут за исполнение этого пункта персональную ответственность.



До 29 августа продлеваются требования: перевести на удаленку всех сотрудников старше 65 лет, кроме тех, чье присутствие на работе критически необходимо; обязать пожилых с хроническими заболеваниями не покидать дома (если только не в магазин, не к врачу, не с собакой погулять плюс еще рад исключений); запретить культурные, зрелищные и иные мероприятия с численностью участников более 75, если они не согласованы с комитетами Смольного; установить максимальное количество посетителей в театрах, цирках и концертных залах — 1 500 человек; проводить спортивные и физкультурные мероприятия только при наличии отрицательных результатов ПЦР-тестов у участников и тренеров. Также увеличивается срок и самой нерадикальной — «рекомендательной» — части постановления: не покидать места проживания, держаться в полутора метрах от прохожих, использовать маски и перчатки за пределами зданий, воздержаться от посещения религиозных организаций (это для пожилых и страдающих хроническими заболеваниями).



Еще одна новелла — смена куратора ограничений. Контролировать выполнение постановления будет не глава администрации губернатора Валерий Пикалев, а «медицинский» вице-губернатор Олег Эргашев. В середине июня он ушел в отпуск, что породило слухи о его скором уходе из Смольного.

