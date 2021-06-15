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Заместитель Беглова по здравоохранению ушел в отпуск на месяц во время третьей волны COVID-19 в Петербурге

Вице-губернатор Петербурга по здравоохранению Олег Эргашев ушёл в отпуск на месяц. Информацию об этом «Фонтанке» 15 июня подтвердили источники в его аппарате и несколько собеседников в Смольном.

«Последнее совещание он провёл в прошлый четверг, оно касалось вопросов предоставления ритуальных услуг, а в пятницу уже ушёл в отпуск, видимо, из него он уже не вернётся», — сообщил один из собеседников.

«Фонтанка» с трудом дозвонилась до вице-губернатора — он взял трубку лишь с десятого раза, — но внятного ответа получить не смогла. На вопрос об отпуске и возможном уходе с должности вице-губернатора Эргашев сказал: «Вас очень плохо слышно», повесил трубку и выключил телефон.

В Петербурге за последние сутки зафиксировали подъем заболеваемости коронавирусом: 902 случая за 24 часа против 865 вчера. До этого статистика была на удивление стабильной. Как писала «Фонтанка», Смольный уже почти две недели не предоставляет данные по свободным койкам под COVID-19. По данным нашего издания на прошлую неделю, их было всего 8%. Госпитализации выросли более чем до 800 человек в день.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (15)

VF812
Вопрос не в медиках, а в отключившихся РПНовцах
Павел Михайлов
Как-бы сделать, что-бы и Беглов так ушел на месяц и не вернулся.
nalchik11
Видно, последние его высказывания про либеральное студенчество, которое тормозит вакцинацию, и повторную вакцинацию, оказались слишком тупыми даже для Смольного
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