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«Фонтанка» выяснила, сколько петербуржцев госпитализируют с ковидом в сутки

В Петербурге зафиксировано уже более 800 ковидных госпитализаций за сутки

В Петербурге за минувшие сутки были зафиксированы более 800 госпитализаций с подтвержденным COVID-19. Темпы вакцинации остаются низкими, градус веселья - высоким.

Как стало известно «Фонтанке» 14 июня, несмотря на внушительные цифры, число госпитализаций сократилось по сравнению с позапрошлыми сутками. Тем не менее общая тенденция налицо: 5 дней назад стало известно о том, что занято более 700 новых коек за 24 часа. Если сравнивать нынешние цифры с показателями предыдущих периодов пандемии, то можно отметить, что 750 — это примерно пик первой волны в июне 2020-го, а тысяча — декабрь прошлого года.

Рост заболеваемости происходит на фоне проведения массовых мероприятий в Петербурге, однако собеседник в Смольном обращает внимание, что аналогичный всплеск и в Москве — без всякого ПМЭФ и матчей ЕВРО-2020. При этом Роспотребнадзор признал, что проведение чемпионата сопровождается нарушениями противоэпидемических требований, а в соцсетях резонанс получили фото толпы на фестивале «Стереолето», который проходит совсем недалеко от Покровской больницы, куда выстраиваются очереди из скорых.

Помимо несоблюдения противоэпидемических требований, определяющим фактором в распространении ковида остается низкий темп вакцинации. Смольный неоднократно призывал петербуржцев сделать прививку любой из доступных вакцин, анонсируя новые ограничения в случае подъем заболеваемости. В итоге накануне правительство опубликовало изменения в 121-е постановление, которое определяет список этих ограничений. В частности, с 17 июня будет запрещена работа фудкортов и торговых островков в ТРЦ, а также ночное обслуживание на территории предприятий общепита — с 2 до 6 часов ночи. Подробнее об этом читайте на «Фонтанке».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (30)

rootwing
с’траснее всего ,что все перестали в серьез воспринимать сводки с «карантинного фронта» всерьёз .
по 400 - 500 в день тьфу уже ...
Медики в ранг ядерщиков перешли .
Чует моя душа что 3.14’ц ещё в перейди. Как бы наши реки в Ганг не превратились .
266070800
ИндияЗаболело 350000, умерло 3500.Один процент.Питер 800 на 40.Раз в пять побольше.
Маэстро
А до 17 июня у нас всё хорошо? Такие решения принимает «тупой,ещё тупее».
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