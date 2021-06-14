«Фонтанка» выяснила, сколько петербуржцев госпитализируют с ковидом в сутки

Как стало известно «Фонтанке» 14 июня, несмотря на внушительные цифры, число госпитализаций сократилось по сравнению с позапрошлыми сутками. Тем не менее общая тенденция налицо: 5 дней назад стало известно о том, что занято более 700 новых коек за 24 часа. Если сравнивать нынешние цифры с показателями предыдущих периодов пандемии, то можно отметить, что 750 — это примерно пик первой волны в июне 2020-го, а тысяча — декабрь прошлого года.



Рост заболеваемости происходит на фоне проведения массовых мероприятий в Петербурге, однако собеседник в Смольном обращает внимание, что аналогичный всплеск и в Москве — без всякого ПМЭФ и матчей ЕВРО-2020. При этом Роспотребнадзор признал, что проведение чемпионата сопровождается нарушениями противоэпидемических требований, а в соцсетях резонанс получили фото толпы на фестивале «Стереолето», который проходит совсем недалеко от Покровской больницы, куда выстраиваются очереди из скорых.



Помимо несоблюдения противоэпидемических требований, определяющим фактором в распространении ковида остается низкий темп вакцинации. Смольный неоднократно призывал петербуржцев сделать прививку любой из доступных вакцин, анонсируя новые ограничения в случае подъем заболеваемости. В итоге накануне правительство опубликовало изменения в 121-е постановление, которое определяет список этих ограничений. В частности, с 17 июня будет запрещена работа фудкортов и торговых островков в ТРЦ, а также ночное обслуживание на территории предприятий общепита — с 2 до 6 часов ночи. Подробнее об этом читайте на «Фонтанке».