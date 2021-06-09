Когда испугаетесь и привьётесь? В Петербурге начали увозить в больницы по 700 человек в день

В последней доступной справке межведомственного координационного совета Смольного от 2 июня говорилось о 510 госпитализированных за сутки. 750 больных в день увозили на пике первой волны в июне прошлого года. А максимум госпитализаций был в декабре, когда доставляли уже по 1000 человек в день.

Почти все заболевшие в июне 2021 года не встречались с коронавирусом прежде и не проходили вакцинацию. Несмотря на высокую угрозу, темпы прививочной кампании от COVID-19 в Петербурге далеки от идеальных — к 8 июня были полностью привиты всего 600 тысяч человек, при планах Смольного к 1 августа вакцинировать 1,2 млн.



Недавние опросы показывают, что большая часть россиян не планирует вакцинироваться по тем или иным причинам. Мастера пропаганды заявили «Фонтанке», что люди запутаны и не знают, кому верить.



Как писала «Фонтанка», вторую ночь подряд в Петербурге фотографируют очереди из скорых. А Смольный разворачивают дополнительные койки в стационарах.

