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Когда испугаетесь и привьётесь? В Петербурге начали увозить в больницы по 700 человек в день

«Фонтанка» узнала, сколько на самом деле увозят в больницы в Петербурге

Суточная госпитализация в Петербурге перевалила за 700 человек в сутки, узнала «Фонтанка» 9 июня.

В последней доступной справке межведомственного координационного совета Смольного от 2 июня говорилось о 510 госпитализированных за сутки. 750 больных в день увозили на пике первой волны в июне прошлого года. А максимум госпитализаций был в декабре, когда доставляли уже по 1000 человек в день.

Почти все заболевшие в июне 2021 года не встречались с коронавирусом прежде и не проходили вакцинацию. Несмотря на высокую угрозу, темпы прививочной кампании от COVID-19 в Петербурге далеки от идеальных — к 8 июня были полностью привиты всего 600 тысяч человек, при планах Смольного к 1 августа вакцинировать 1,2 млн.

Недавние опросы показывают, что большая часть россиян не планирует вакцинироваться по тем или иным причинам. Мастера пропаганды заявили «Фонтанке», что люди запутаны и не знают, кому верить.

Как писала «Фонтанка», вторую ночь подряд в Петербурге фотографируют очереди из скорых. А Смольный разворачивают дополнительные койки в стационарах.

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Комментарии (18)

263975781
Подскажите, чего именно надо испугаться. Это в марте 2020, ну в апреле, может быть, казалось – страшная болезнь, но потом-то стало ясно, что чепуха и страшилки. СМИ всё больше сгущали краски, а на фоне этой "катастрофы" шла нормальная жизнь и хоть бы хны. На другой чаше весов – гарантированно потратить два раза по полчаса времени, гарантированно неприятные ощущения от укола, возможно температура и другие побочные эффекты. Во много раз перевешивает воображаемую опасность.
Alex-79
Чем прививаться то? Спутником? Спасибо, не надо. Половина привитых Спутником знакомых все равно заболели и весьма тяжело, один сейчас на ИВЛ. Причём диагноз ставят упорно орви, чтобы не портить карму вакцине. Я и без вакцины уже дважды переболел. То на то и выходит. Появится что-то реально действующее - привьюсь. А пока лучше воздержусь.
fonbaronn
Либо этой информацией пугают людей,для того чтобы поднять истерию и заставить людей вакцинироваться. Либо это попустительство и халатность властей которые разрешили проводить массовые мероприятия в период когда есть опасность заражений. Пока в наш город не приезжали разные туристы и не было массовых мероприятий все было хорошо.
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