"Не Билл Гейтс, а Родина просит": какая пропаганда сможет заставить россиян прививаться

Фото: Станислав Красильников/ТАСС Поделиться Поделиться







Апрельский опрос «Левада-центра» (признан иноагентом) показал стабильные 60% россиян, не готовых сделать прививку от коронавируса. Люди запутаны. Одни считают, что коронавирусную статистику занижают, другие — что завышают, чтобы держать всех под контролем и зарабатывать миллионы на масках и перчатках. Кто-то не верит в эффективность и боится побочных эффектов или «чипов». Мощь пропагандисткой машины почти не используется для прояснения ситуации, и в условиях неопределенности большинство предпочитает ждать: пока привьют бюджетников или обкатают на других странах. Но времени нет. Почему власти не пытаются разорвать порочный круг и как можно было бы исправить ситуацию «Фонтанка» спросила у специалистов по политике и продвижению.



«С одной стороны, власти призывают граждан соблюдать осторожность и вакцинироваться, с другой — проводят мероприятия, на которых не следят за соблюдением социальной дистанции, а чиновники игнорируют ношение масок. Как следствие, люди и подсознательно, и сознательно воспринимают угрозу как преувеличенную, а требования — как нечто формальное, чем можно пренебречь», — объясняет латентность населения политический психолог Алексей Шустов. «Настораживает людей и чрезмерная доступность вакцины — мы все родом из совка, где самое ценное и полезное надо было доставать с черного хода. При этом слухи про вред вакцины, к сожалению, властями замалчиваются. Видимо, они считают, что опровержение только их разрекламирует. Напрасно, — считает политический психолог и политтехнолог Александр Ершов. — До сих пор нет четкого месседжа — что именно вакцина дает. С одной стороны, говорится о том, что она даст коллективный иммунитет, с другой — именитые врачи официально говорят, что вакцина от заражения не спасает, но течение болезни делает менее суровым. Это два взаимоисключающих тезиса. Пусть там наверху определятся».

По мнению Шустова изменить отношение мог бы «массовый информационный «удар» через СМИ и «пропаганда на эмоциональном уровне». «А именно, демонстрация различных ситуаций, в которых люди, которые не прививались, заболевают и переносят болезнь тяжело, теряют родных и здоровье, и на их фоне благополучно выглядят вакцинированные, у которых всего этого не происходит. Эпизоды с таким сюжетом можно вставлять в репортажи, в фильмы, сериалы. Это вполне доступная модель пропаганды, которая подействует на наиболее внушаемую часть населения, весьма существенную по своей доле среди граждан страны», — отметил Алексей Шустов. За пропаганду выступает и политконсультант, автор телеграм-канала «Давыдов индекс» Леонид Давыдов. «Трудно ждать лояльности к вакцинации от общества, которое уверяли, что ковида нет, — «его придумал Билл Гейтс, чтобы всех чипировать». Поэтому теперь пропагандисты должны постараться придумать другую концепцию. Ну, типа, «все изменилось, теперь это нужно для Родины, и лично твоя вакцинация — это поддержка руководства страны и лично твой вклад в ее (страны) развитие. А пиар в данном случае не поможет, ибо это — оружие медленное, и не рассчитанное на страховые масштабы. Только пропаганде это под силу. Хотя, на мой взгляд, время упущено. Увлеклись продвижением вакцины на международных рынках, а не вкладывались в пиар вакцинации на начальных периодах», — считает Давыдов.

Но пропаганда, эффективно влияющая на массы у телеэкранов, пасует перед поколением TikTok и Instagram. «Среди молодёжи, которая в целом скептически воспринимает заявления властей, использование таких явных пропагандистских приёмов будет воспринято скорее негативно, и даже может привести к обратному эффекту. На эту часть населения манипулятивными методами воздействовать вообще сложно. Без долгосрочного общего повышения доверия к власти убедить более молодых, активных, самостоятельных не удастся, поэтому нет смысла ориентироваться на их отрицательное отношение к прямолинейной пропаганде, используемой в «пожарном» режиме», — уверен Алексей Шустов. Директор «Агентства экспертного маркетинга NextMedia» Эльнара Петрова, напротив, считает, что с молодыми и самостоятельными гражданами просто нужно говорить на их языке. «В наших силах сделать всё, чтобы молодые люди ставили вакцину и транслировали это в социальных сетях, были примером для своих родных и близких. Это можно делать через каналы, которые являются для молодых людей релевантными, которым они доверяют. На мой взгляд, это локальные лидеры мнений, селебрити (но не зашкварные — если вы понимаете о чем я), это подкасты, независимые YouTube-каналы и блогеры, узкие специалисты медицинской и промедицинской сфер, эксперты в разных областях», — перечисляет Петрова.

По её мнению даже на официальных телеканалах надо искать фокусы внимания. «Я знаю, что для молодых людей, для поколения Z, большое значение имеет позитивная наука и доказательная медицина. Я бы делала акцент именно на это и открыто бы рассказывала, какие ученые принимали участие в разработке вакцины, кто из них потом эту вакцину себе поставил, почему они считают, что это работает и безопасно», — отметила эксперт. «Мы больше верим знакомым врачам и опыту друзей, нежели официальным властям и СМИ. Поэтому я бы акцент делал на инсайдах от рядовых врачей, которые, устав объяснять своим пациентам поодиночке, вдруг как бы выложили призыв вакцинироваться ко всем в своих соцсетях», — добавил Александр Ершов. Президент Фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов в своем Телеграм-канале перечислил ряд простых мер по повышению интереса к вакцинации и доверия к властям. Он предложил отказаться от борьбы за абсурдные ограничения типа перчаточного режима, перестать штрафовать бизнес за маски и ввести карантинную амнистию для вакцинировавшихся. Вплоть до отказа от требования ношения масок в помещениях и транспорте.

«Тезис о том, что вакцинированные могут быть носителями и переносчиками, носит спекулятивный характер — даже если это так, то вероятность этого заметно ниже. В этом случае не вижу ничего страшного, чтобы проверки усиливать и штрафы увеличивать — просто обладателей вакцин (антител) от ответственности освободить. При этом вакцинировавшимся компенсировать штрафы, если они взимались в период до 1 мая или 1 июня», — предлагает Виноградов. Как вариант — запретить невакцинированным посещение кафе, стадионов и всего необязательного, оставив только посещение продовольственных магазинов, аптек, медицинских учреждений и мест работы и учебы. А еще, по его мнению, надо легализовать на территории РФ ключевые зарубежные вакцины. «Их все равно не хватает, они будут доступны за немаленькие деньги, — но снять в теме вакцинирования дурацкий акцент на импортозамещении и чучхе», — отмечает Виноградов. Но это уже, скорее, признание ошибок и «задний ход», что трудно себе представить в текущей политической ситуации. Логичнее смотрится введение обязательной вакцинации. Элементы её уже пробуют в Якутии, хотя президент и заявил, что этого делать нельзя.

«Что касается обязательной вакцинации, то текущая политическая ситуация, созданный образ крепости, окружённой врагами, и фактически полумобилизационное состояние страны вполне позволяют её ввести. У значительной части населения серьёзного отторжения это бы не вызвало. Но все равно была бы негативная реакция немалой части населения, и эту реакцию пришлось бы как-то нивелировать, тратя на это время и силы. А сейчас у властей совсем другие приоритеты. Видимо, поэтому, дабы не отвлекаться, на самых верхах эта мера пока не считается необходимой», — пожимает плечами Шустов. «Что касается обязательной вакцинации, вряд ли она будет широко применяться, — по крайней мере до сентября, — согласен Леонид Давыдов. — На фоне отрицательной социологии это может сказаться на результатах выборов. А потом... Потом — по ситуации». Илья Казаков, «Фонтанка.ру»