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    Ночные атаки в пяти регионах, есть раненые

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    В Сухиничском районе Калужской области ночью 16 мая силы ПВО уничтожили БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, проинформировал губернатор области Владислав Шапша.

    В начале ночи губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле Шебекино из РСЗО. В результате прямых попаданий снарядов загорелись гараж на территории частного домовладения и легковой автомобиль. Повреждения зафиксированы в восьми частных домах, один из них частично разрушен, осколками посечены четыре машины. В Белгород госпитализированы двое мирных жителей: один мужчина с осколочным ранением левой кисти, второй — с осколочным ранением спины.

    Также в начале ночи Минобороны отчиталось, что 15 мая около 23 часов средства ПВО уничтожили пять американских оперативно-тактических ракет ATACMS в Крыму.

    UPD: за ночь, по данным Минобороны, пресечены атаки в пяти регионах. Противник использовал БПЛА самолетного типа, реактивную систему залпового огня «Ольха» и тактический ракетный комплекс «Точка-У».

    Силы ПВО уничтожили два реактивных снаряда РСЗО «Ольха», одну ракету тактического комплекса «Точка-У» и один БПЛА в Белгородской области. В Крыму уничтожены четыре и перехвачены два БПЛА. Также уничтожены один БПЛА в Брянской, один в Калужской и два БПЛА в Тульской областях.

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