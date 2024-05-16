Встреча Путина и Си Цзиньпина: подробности и фотографии

Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин после 2,5-часовых переговоров 16 мая в Пекине подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.



Путин по приглашению Си Цзиньпина прибыл в КНР с двухдневным государственным визитом.

