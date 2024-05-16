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    Встреча Путина и Си Цзиньпина: подробности и фотографии

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    Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин после 2,5-часовых переговоров 16 мая в Пекине подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

    Путин по приглашению Си Цзиньпина прибыл в КНР с двухдневным государственным визитом.

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    На встрече с коллегой Путин отметил, что двусторонний товарооборот в 2023 году увеличился почти на четверть и достиг 227 млрд долл. При этом 90% двусторонних расчетов между странами проводятся в рублях и юанях, что дало импульс расширению торговых потоков между государствами. В числе приоритетов — энергетика, промышленность, сельское хозяйство, высокие технологии, инфраструктура, строительство, транспорт. В 2024–2025 годах планируется провести «перекрёстные» годы культуры России и Китая.

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