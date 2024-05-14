Помощник Владимира Путина раскрыл подробности предстоящего визита президента РФ в Китай

Помощник президента России Юрий Ушаков 14 мая рассказал подробности о предстоящем визите Владимира Путина в Китай. Информацию, предоставленную Ушаковым, приводит РИА Новости.

Из заявлений помощника главы государства следует, что лидеры на переговорах в Пекине обсудят ситуацию вокруг Украины, на Ближнем Востоке и в азиатском регионе. Москва отмечает взвешенную позицию Пекина по украинскому кризису, в КНР понимают его причины.



У Путина и Си Цзиньпина запланирована и неформальная встреча, в которой примут участие министр обороны Белоусов и секретарь Совбеза Шойгу.



К визиту Путина подготовлен для подписания большой объем двусторонних документов, в том числе коммерческого характера.



Чернышенко, Мантуров, Новак, Трутнев и Голикова выступят на переговорах в расширенном составе как председатели двусторонних комиссий. Также в составе делегации будут Орешкин, Лавров, Набиуллина, Силуанов, Белозеров, Лихачев, Борисов, Греф, Дерипаска, Костин, Михельсон, Сечин, Шувалов и Шохин.



17 мая в Харбине Владимир Путин выступит перед студентами политехнического университета и ответит на их вопросы.



От Си Цзиньпина получено предварительное согласие по поводу визита на саммит БРИКС в Казани.

