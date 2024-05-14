Реклама

    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 18

    1 м/с, ю-з

    766мм

    39%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd91.36eur98.67
    Реклама

    Помощник Владимира Путина раскрыл подробности предстоящего визита президента РФ в Китай

    1955
    20 комментариев

    Помощник президента России Юрий Ушаков 14 мая рассказал подробности о предстоящем визите Владимира Путина в Китай. Информацию, предоставленную Ушаковым, приводит РИА Новости.

    Из заявлений помощника главы государства следует, что лидеры на переговорах в Пекине обсудят ситуацию вокруг Украины, на Ближнем Востоке и в азиатском регионе. Москва отмечает взвешенную позицию Пекина по украинскому кризису, в КНР понимают его причины.

    У Путина и Си Цзиньпина запланирована и неформальная встреча, в которой примут участие министр обороны Белоусов и секретарь Совбеза Шойгу.

    К визиту Путина подготовлен для подписания большой объем двусторонних документов, в том числе коммерческого характера.

    Чернышенко, Мантуров, Новак, Трутнев и Голикова выступят на переговорах в расширенном составе как председатели двусторонних комиссий. Также в составе делегации будут Орешкин, Лавров, Набиуллина, Силуанов, Белозеров, Лихачев, Борисов, Греф, Дерипаска, Костин, Михельсон, Сечин, Шувалов и Шохин.

    17 мая в Харбине Владимир Путин выступит перед студентами политехнического университета и ответит на их вопросы.

    От Си Цзиньпина получено предварительное согласие по поводу визита на саммит БРИКС в Казани.

    В завершение визита Владимир Путин пообщается с российскими журналистами, которые будут освещать поездку.

    Путин посетит Китай с государственным визитом 16–17 мая — это будет его первая зарубежная поездка после переизбрания и официального вступления в должность.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПутинВизит в китайЮрий Ушаков
    ЛАЙК1
    СМЕХ9
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 20

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    20
    close