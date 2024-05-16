Полиция Петербурга выкопала убитого спортсмена

Арест совладельца ночного клуба «Грибоедов», после которого Следственный комитет потянулся к самому кровавому убийце Израиля, позволил оперативникам найти труп убитого петербуржца. «Фонтанка» понимает, где сотрудники рыли яму.



К ночи 15 мая оперативники «убойного» отдела обнаружили останки 41-летнего петербуржца Вячеслава Бордукова. По информации «Фонтанки», раскопки велись недалеко от Хасанского рынка (Красногвардейский район), на пустыре на улице Коммуны. Все, что осталось от человека, было завернуто в полиэтилен.



«Фонтанка» сообщала: убитый входил в сборную СССР по легкой атлетике, а с конца 90-х зарабатывал на перегонке и перепродаже иномарок. Сейчас в СК Петербурга собраны доказательства, как в июне 2000 года бригада так называемой «ферганской» группировки, возглавляемая Олегом Каштело, случайно заметила Бордукова на авторынке возле проспекта Энергетиков. Они отобрали у него «Ауди А6», задушили, а труп закопали.

