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    Полиция Петербурга выкопала убитого спортсмена

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    Арест совладельца ночного клуба «Грибоедов», после которого Следственный комитет потянулся к самому кровавому убийце Израиля, позволил оперативникам найти труп убитого петербуржца. «Фонтанка» понимает, где сотрудники рыли яму.

    К ночи 15 мая оперативники «убойного» отдела обнаружили останки 41-летнего петербуржца Вячеслава Бордукова. По информации «Фонтанки», раскопки велись недалеко от Хасанского рынка (Красногвардейский район), на пустыре на улице Коммуны. Все, что осталось от человека, было завернуто в полиэтилен.

    «Фонтанка» сообщала: убитый входил в сборную СССР по легкой атлетике, а с конца 90-х зарабатывал на перегонке и перепродаже иномарок. Сейчас в СК Петербурга собраны доказательства, как в июне 2000 года бригада так называемой «ферганской» группировки, возглавляемая Олегом Каштело, случайно заметила Бордукова на авторынке возле проспекта Энергетиков. Они отобрали у него «Ауди А6», задушили, а труп закопали.

    Расследование началось после необычного ареста самого Олега Каштело, совладельца модного ночного клуба «Грибоедов», в феврале этого года. Ему и соучастнику уже вменили ликвидацию в 2000-м спецназовца Максимова (застрелен возле лифта в доме на Сиреневом бульваре). Другое дело, что данный эпизод касался резни между гангстерскими кланами, а нападение на Бордукова продиктовано лишь спонтанной жаждой поездить на модной автомашине.

    К тому же та давняя кровь привела сотрудников еще к одной удивительной личности — самому известному убийце Израиля, россиянину Дмитрию Карлику. Именно он участвовал в обоих убийствах — Максимова и Бордукова. Однако навряд ли Карлика увидит российский суд. Он отбывает шесть пожизненных сроков в Израиле за убийство семьи — трех взрослых и трех детей — в 2009 году.

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