Разгадано давнее исчезновение чемпиона сборной СССР. Его закопали на пустыре в Петербурге

С 2000 года никто не понимал, куда неожиданно пропал в прошлом известный советский спортсмен. Сегодня об этот знает «убойный» отдел розыска. Трагедия напрямую касается недавнего ареста основателя ночного клуба «Грибоедов».



Следственный комитет Петербурга собрал обстоятельства исчезновения летом 2000 года 40-летнего Вячеслава Бордукова. Он поехал на авторынок возле проспекта Энергетиков продавать свою « Ауди А6 », и больше его никто не видел.

