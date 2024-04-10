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    Разгадано давнее исчезновение чемпиона сборной СССР. Его закопали на пустыре в Петербурге

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    С 2000 года никто не понимал, куда неожиданно пропал в прошлом известный советский спортсмен. Сегодня об этот знает «убойный» отдел розыска. Трагедия напрямую касается недавнего ареста основателя ночного клуба «Грибоедов».

    Следственный комитет Петербурга собрал обстоятельства исчезновения летом 2000 года 40-летнего Вячеслава Бордукова. Он поехал на авторынок возле проспекта Энергетиков продавать свою «Ауди А6», и больше его никто не видел.

    Пропавший был не только абсолютно социален и физически находился в превосходной форме. В 80-е годы он входил в состав сборной СССР по тройному прыжку. Мастер спорта международного класса. А в 1999-м еще участвовал в ветеранских соревнованиях, где показывал результат за 14 метров.

    По информации «Фонтанки», оперативники разговорили недавно арестованного по подозрению в заказном убийстве спецназовца РУБОП петербургского бизнесмена Олега Каштело (известен как основатель и совладелец ночного клуба «Грибоедов»). Каштело признал косвенное соучастие в убийстве Вячеслава Бордукова. Акция оказалась спонтанной и звериной. В тот день Каштело и два его охранника также приехали на авторынок. Случайно заметив модную в те годы иномарку, его телохранители с ходу решили отобрать автомашину. По версии СК, они заманили экс-чемпиона к себе в «Мерседес», отвезли его в сторону, задушили, а труп закопали на пустыре Невского района. А чуть позже сбыли «Ауди».

    «Вся эта бесовщина полностью подтверждается другими собранными доказательствами по уголовному делу», — подтвердил журналисту «Фонтанки» один из сотрудников, непосредственно участвующий в расследовании.

    Останки Вячеслава Бордукова в скором времени будут выкапывать, проводить генетическую экспертизу. В Петербурге сейчас живут его вдова и ребенок.

    К этой смерти имеет непосредственное отношение приговоренный в Израиле к шести пожизненным срокам россиянин Дмитрий Карлик, подробнее о нём читайте на 47news.

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