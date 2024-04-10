Разгадано давнее исчезновение чемпиона сборной СССР. Его закопали на пустыре в Петербурге

С 2000 года никто не понимал, куда неожиданно пропал в прошлом известный советский спортсмен. Сегодня об этот знает «убойный» отдел розыска. Трагедия напрямую касается недавнего ареста основателя ночного клуба «Грибоедов».
Следственный комитет Петербурга собрал обстоятельства исчезновения летом 2000 года
Пропавший был не только абсолютно социален и физически находился в превосходной форме. В
По информации «Фонтанки», оперативники разговорили недавно арестованного по подозрению в заказном убийстве спецназовца РУБОП петербургского бизнесмена Олега Каштело (известен как основатель и совладелец ночного клуба «Грибоедов»). Каштело признал косвенное соучастие в убийстве Вячеслава Бордукова. Акция оказалась спонтанной и звериной. В тот день Каштело и два его охранника также приехали на авторынок. Случайно заметив модную в те годы иномарку, его телохранители с ходу решили отобрать автомашину. По версии СК, они заманили экс-чемпиона к себе в «Мерседес», отвезли его в сторону, задушили, а труп закопали на пустыре Невского района. А чуть позже сбыли «Ауди».
«Вся эта бесовщина полностью подтверждается другими собранными доказательствами по уголовному делу», — подтвердил журналисту «Фонтанки» один из сотрудников, непосредственно участвующий в расследовании.
Останки Вячеслава Бордукова в скором времени будут выкапывать, проводить генетическую экспертизу. В Петербурге сейчас живут его вдова и ребенок.
К этой смерти имеет непосредственное отношение приговоренный в Израиле к шести пожизненным срокам россиянин Дмитрий Карлик, подробнее о нём читайте на 47news.