На Светлановском прорыв трубы, из-за ремонта ограничено движение

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» утром 16 мая ведет работы по ликвидации технологического нарушения на магистрали диаметром 250 мм с временным ограничением дорожного движения на Светлановском проспекте.
Как сообщает телеграм-канал предприятия, на горячую линию поступила информация о вытекании на Светлановском, 19. На место выехали аварийщики. На Светлановском закрыты две полосы из трёх около дома 19, от Светлановской площади в сторону улицы Орбели.
Все абоненты обеспечены услугами холодного водоснабжения. Восстановительные работы проводятся в круглосуточном режиме.