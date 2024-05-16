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    На Светлановском прорыв трубы, из-за ремонта ограничено движение

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    ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» утром 16 мая ведет работы по ликвидации технологического нарушения на магистрали диаметром 250 мм с временным ограничением дорожного движения на Светлановском проспекте.

    Как сообщает телеграм-канал предприятия, на горячую линию поступила информация о вытекании на Светлановском, 19. На место выехали аварийщики. На Светлановском закрыты две полосы из трёх около дома 19, от Светлановской площади в сторону улицы Орбели.

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