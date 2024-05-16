Пенсионер дважды ударил ножом в живот петербуржца в спальном районе. Полиция задержала агрессора

Во время прогулки с другом по району петербуржец получил два удара ножом в живот. Его приятелю тоже досталось — он обратился к медикам с резаными ранами кисти руки. В нападавшем признали местного маргинала.
Как стало известно «Фонтанке», 39-летний мужчина обратился в полицию 15 мая. Он сообщил, что накануне прогуливался вместе с другом около дома 63, корпус 4 по Шуваловскому проспекту. В восьмом часу вечера к ним подбежал неизвестный с ножом в руке, который угрожал немедленно применить оружие.
Одному из приятелей он нанес удар в живот, от чего тот упал на асфальт. Нападавший ударил уже лежачего человека в живот еще раз. После его внимание отвлек 35-летний приятель пострадавшего. Незнакомец ударил его ножом в левую руку. Тот схватил ею лезвие, отнял нож и оттолкнул от себя мужчину, от чего тот упал на землю.
На место прибыли сотрудники полиции и медики. Обоим пострадавшим тем же вечером оказали медицинскую помощь и отпустили их домой в удовлетворительном состоянии. Петербуржец Кирилл, который получил удары в живот, в среду сообщил «Фонтанке», что чувствует себя нормально.
По его словам, на него напал мужчина 60 лет на вид, который хорошо известен местным жителям своим неадекватным поведением.
«Он постоянно бегает, орет что-то непонятное, под машину кидается. Ну такой товарищ, странный. <...> Я выходил пару месяцев назад, девочки какие-то подбежали ко мне, школьницы, и говорят: «К нам пристает какой-то дед с белыми волосами». Я сразу понял, кто это. Проводил их до дома, потому что они боялись идти», — рассказал петербуржец.
По словам собеседника, нападавший орудовал тонким ножом для разделки рыбы. Его поведение мужчина ассоциирует с возможными последствиями злоупотребления алкоголем.
В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» сообщили, что вечером 15 мая у дома 61 по Шуваловскому проспекту участковые задержали 66-летнего пенсионера, который напал на двух человек днем ранее. Возбуждено уголовное дело по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»). С мужчины взята подписка о невыезде.
Ранее 29-летний житель Приморского района, состоящий на учете в психоневрологическом интернате, догнал случайного прохожего на Кременчугской улице и ударил его ножом в бедро. Травмы оказались несовместимы с жизнью. Нападавший заявил, что незнакомец якобы угрожал убить его мать. На самом деле, по информации «Фонтанки», оснований беспокоиться за родственницу у молодого человека не было.