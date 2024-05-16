Пенсионер дважды ударил ножом в живот петербуржца в спальном районе. Полиция задержала агрессора

Во время прогулки с другом по району петербуржец получил два удара ножом в живот. Его приятелю тоже досталось — он обратился к медикам с резаными ранами кисти руки. В нападавшем признали местного маргинала.

Как стало известно «Фонтанке», 39-летний мужчина обратился в полицию 15 мая. Он сообщил, что накануне прогуливался вместе с другом около дома 63, корпус 4 по Шуваловскому проспекту. В восьмом часу вечера к ним подбежал неизвестный с ножом в руке, который угрожал немедленно применить оружие.

Одному из приятелей он нанес удар в живот, от чего тот упал на асфальт. Нападавший ударил уже лежачего человека в живот еще раз. После его внимание отвлек 35-летний приятель пострадавшего. Незнакомец ударил его ножом в левую руку. Тот схватил ею лезвие, отнял нож и оттолкнул от себя мужчину, от чего тот упал на землю.