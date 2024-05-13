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    В центре Петербурга водитель догнал случайного прохожего, чтобы ударить ножом. Тот не выжил

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    Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность мужчины, погибшего после прогулки по центре Петербурга. Повод для атаки на него мог померещиться, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 13 мая.

    Бригада скорой забрала истекающего кровью мужчину не старше сорока лет на вид с Кременчугской улицы, 13, в ночь на воскресенье. У пострадавшего были резаные раны бедра, которые оказались несовместимы с жизнью.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшего смерть по неосторожности. Полицейским потребовалось меньше суток, чтобы найти подозреваемого. Тем же вечером на проспекте Металлистов задержали 29-летнего жителя Приморского района города, который состоит на учёте в психоневрологическом диспансере. С погибшим он знаком не был, но решил, что тот оскорбил его мать.

    По предварительным данным следствия, в одиннадцатом часу ночи 11 мая подозреваемый, ведомый выдуманной обидой, увидел случайного прохожего, догнал его, ударил ножом, а после вернулся в машину и уехал. Нож предстоит искать в Обводном канале.

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