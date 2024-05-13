«Сказал: «Зуб за зуб» и пополз». Подозреваемый в нападении на прохожего в центре Петербурга рассказал свою версию

Подозреваемый в смертельной поножовщине в центре Петербурга заявил, что сам стал жертвой нападения. Видео с камер наблюдения его версию опровергает, запись 13 мая опубликовал полицейский главк.

«На меня напал незнакомый, грозил убить мать. Сказал: «Око за око, зуб за зуб» и пополз от меня в сторону новостроек. Дальше я сел в свое авто…», — пытается объяснить полицейским своё видение случившегося 29-летний житель Приморского района.



Уличные камеры запомнили события позднего вечера 11 мая на Кременчугской улице иначе. На кадрах молодой мужчина в чёрной маске преследует человека с нетвёрдой походкой. Оба скрываются за припаркованными машинами, вскоре тот, что в маске, бежит в сторону, как позже выяснилось, своего автомобиля.