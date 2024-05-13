Реклама

    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 10

    2 м/с, зап

    766мм

    49%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd91.82eur98.95
    Реклама

    «Сказал: «Зуб за зуб» и пополз». Подозреваемый в нападении на прохожего в центре Петербурга рассказал свою версию

    8650
    15 комментариев

    Подозреваемый в смертельной поножовщине в центре Петербурга заявил, что сам стал жертвой нападения. Видео с камер наблюдения его версию опровергает, запись 13 мая опубликовал полицейский главк.

    ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

    «На меня напал незнакомый, грозил убить мать. Сказал: «Око за око, зуб за зуб» и пополз от меня в сторону новостроек. Дальше я сел в свое авто…», — пытается объяснить полицейским своё видение случившегося 29-летний житель Приморского района.

    Уличные камеры запомнили события позднего вечера 11 мая на Кременчугской улице иначе. На кадрах молодой мужчина в чёрной маске преследует человека с нетвёрдой походкой. Оба скрываются за припаркованными машинами, вскоре тот, что в маске, бежит в сторону, как позже выяснилось, своего автомобиля.

    ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

    «Я наказал. Не позволил быть дееспособным, появиться перед моей матерью. Вывел из строя ногу колющим предметом», — говорит подозреваемый.

    По информации «Фонтанки», оснований беспокоиться за мать у молодого человека, знакомого специалистам психоневрологического диспансера, не было.

    Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть, задержан на двое суток. Личность погибшего устанавливается.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ27
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 15

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    15
    close