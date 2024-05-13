«Сказал: «Зуб за зуб» и пополз». Подозреваемый в нападении на прохожего в центре Петербурга рассказал свою версию

Подозреваемый в смертельной поножовщине в центре Петербурга заявил, что сам стал жертвой нападения. Видео с камер наблюдения его версию опровергает, запись 13 мая опубликовал полицейский главк.
ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
«На меня напал незнакомый, грозил убить мать. Сказал: «Око за око, зуб за зуб» и пополз от меня в сторону новостроек. Дальше я сел в свое авто…», — пытается объяснить полицейским своё видение случившегося 29-летний житель Приморского района.
Уличные камеры запомнили события позднего вечера 11 мая на Кременчугской улице иначе. На кадрах молодой мужчина в чёрной маске преследует человека с нетвёрдой походкой. Оба скрываются за припаркованными машинами, вскоре тот, что в маске, бежит в сторону, как позже выяснилось, своего автомобиля.
ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
«Я наказал. Не позволил быть дееспособным, появиться перед моей матерью. Вывел из строя ногу колющим предметом», — говорит подозреваемый.
По информации «Фонтанки», оснований беспокоиться за мать у молодого человека, знакомого специалистам психоневрологического диспансера, не было.
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть, задержан на двое суток. Личность погибшего устанавливается.