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    В Перми должница отказалась выселяться из квартиры, возвела баррикады и устроила пожар

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    Жительница Перми не пожелала расставаться с ушедшей с молотка недвижимостью и, вооружившись принципом «так не доставайся же ты никому», попыталась устроить пожар в бывшем жилье. Судебным приставам пришлось попотеть, пытаясь прорваться через баррикады на входе. Подробности 15 мая сообщает пресс-служба УФССП по Пермскому краю.

    Первоначально купивший на торгах квартиру мужчина пытался договориться с прежними собственниками по-хорошему. После провалившихся мирных переговоров последовал суд, который встал на сторону нового владельца, а в отдел судебных приставов поступил исполнительный лист о выселении. Многочасовые беседы с бывшими хозяевами о необходимости освободить жилплощадь также ничем не закончились. Те отказывались получать документы и съезжать, пришлось выселять их принудительно. Взыскатель сменил замки, но через несколько дней снова обнаружил прежних жильцов в своей квартире, в которую они взломали дверь.

    Сотрудники органа принудительного исполнения вместе с новым владельцем вновь пришли под дверь злополучной квартиры. Должница была внутри, но гостям оказалась не рада и наотрез отказалась открыть дверь, игнорируя предупреждения об административной ответственности. Двери вновь пришлось взламывать, но за ними приставов ждала неожиданная полоса препятствий из хлама и стройматериалов. Пока они разбирали баррикады, повалил густой дым, с помощью которого, вероятно, нежеланных гостей пытались выкурить на лестницу. Выяснилось, что женщина подожгла пропитанную горючей жидкостью ветошь в железной бочке. Возгорание ликвидировали, на место прибыли экстренные службы. Из-за сомнений в адекватности должницы ей вызвали скорую помощь. Владелец снова сменил замки и для подстраховки заварил дверь.

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