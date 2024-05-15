В Перми должница отказалась выселяться из квартиры, возвела баррикады и устроила пожар

Жительница Перми не пожелала расставаться с ушедшей с молотка недвижимостью и, вооружившись принципом «так не доставайся же ты никому», попыталась устроить пожар в бывшем жилье. Судебным приставам пришлось попотеть, пытаясь прорваться через баррикады на входе. Подробности 15 мая сообщает пресс-служба УФССП по Пермскому краю.



Первоначально купивший на торгах квартиру мужчина пытался договориться с прежними собственниками по-хорошему. После провалившихся мирных переговоров последовал суд, который встал на сторону нового владельца, а в отдел судебных приставов поступил исполнительный лист о выселении. Многочасовые беседы с бывшими хозяевами о необходимости освободить жилплощадь также ничем не закончились. Те отказывались получать документы и съезжать, пришлось выселять их принудительно. Взыскатель сменил замки, но через несколько дней снова обнаружил прежних жильцов в своей квартире, в которую они взломали дверь.

