Нет прививки? Штраф 200 тысяч: в России запускают обязательную вакцинацию от коронавируса

Глава Якутии Айсен Николаев 25 мая заявил, что за последнюю неделю в республике всего привито 21 860 человек и это крайне мало. Он потребовал принципиально увеличить темпы вакцинации по всей Якутии и для этого сделать процедуру обязательной.



Николаев отметил, что 19 мая вышло постановление главного санитарного врача Якутии по обязательной иммунизации населения, и поручил главам муниципальных образований и городских округов издать соответствующие нормативные акты об обязательной вакцинации.

Вакцинироваться в первую очередь обязаны все работники образовательной сферы, привлеченные к организации детского летнего отдыха, также весь контингент, начиная с организаторов и участников до привлеченного персонала, задействованный для проведения массовых мероприятий республиканского масштаба.