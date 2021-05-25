Нет прививки? Штраф 200 тысяч: в России запускают обязательную вакцинацию от коронавируса

Глава Якутии Айсен Николаев 25 мая заявил, что за последнюю неделю в республике всего привито
Николаев отметил, что 19 мая вышло постановление главного санитарного врача Якутии по обязательной иммунизации населения, и поручил главам муниципальных образований и городских округов издать соответствующие нормативные акты об обязательной вакцинации.
Вакцинироваться в первую очередь обязаны все работники образовательной сферы, привлеченные к организации детского летнего отдыха, также весь контингент, начиная с организаторов и участников до привлеченного персонала, задействованный для проведения массовых мероприятий республиканского масштаба.
В соответствии с принятыми нормативными актами федерального и республиканского уровня в случае необоснованного отказа от вакцинирования работник может быть не допущен к работе.
Отдельные санкции грозят работодателям, не обеспечившим обязательную вакцинацию. Им грозят штрафы от 200 тысяч рублей. Данная мера касается предприятий всех форм собственности, в том числе предпринимательского сообщества.
Айсен Николаев призвал всех глав подойти к организации обязательной массовой вакцинации предельно ответственно. Доставленная в районы вакцина должна быть использована без промедления, а плановые показатели по вакцинации по Якутску и Мегино-Кангаласскому району должны быть достигнуты до 1 июня, по другим районам — до середины июня.
Ранее замглавы Совбеза и экс-президент РФ Дмитрий Медведев заявил о возможной необходимости сделать прививки от коронавируса обязательными. Но быстро поправился.