«Будьте внимательны». Медведева неправильно поняли насчет «принудительных» прививок от коронавируса

Замглавы Совбеза и экс-президент РФ Дмитрий Медведев прокомментировал свои недавние заявления о возможной необходимости сделать прививки от коронавируса обязательными. Все не так, он остался либералом, каким мы его и помним, хотя и напомнил, что в СССР прививки были обязательными.

«Будьте внимательны, когда что-то или кого-то комментируете. Что было сказано мною: а). вакцинация в нашей стране имеет ДОБРОВОЛЬНЫЙ характер; б). в некоторых случаях при большой общественной опасности развития эпидемии государства вводят обязательную вакцинацию (это был комментарий слов коллеги из ПАСЕ на форуме про решение Европейского суда по вакцинации); в). для этого требуется отдельное законодательное постановление властей», — написал экс-президент во вчерашнем ответе на вопрос одного из подписчиков в комментариях под своим недавним постом в Facebook.



Таким образом Медведев отреагировал на слова пользователя Facebook Анастасии о том, что тем, кто переболел коронавирусом, якобы нет смысла делать прививку, а любая вакцинация должна быть добровольной. В противном случае придется менять законодательство России. Кроме того, Анастасия, выразившая сомнение в безопасности доступных сегодня вакцин, заметила, что решения в подобных вопросах должны принимать медики, а не политики. Дмитрий Медведев подчеркнул, что сейчас Россия имеет возможность достичь коллективного иммунитета исключительно добровольной вакцинацией, однако пока она идет очень медленно, и это грозит стране новыми волнами эпидемии. К тому же, обратил внимание замглавы Совбеза, полученный после болезни и даже после прививки иммунитет не является пожизненным, и, возможно, придется включать вакцину от коронавируса в действующий календарь вакцинации.

«И последнее — для исторической точности — в СССР вакцинация от многих болезней была обязательной. Это позволяло быстро локализовать наиболее опасные болезни. Хотя, конечно, с тех пор изменились правовые подходы к вакцинации, а ее необходимость определяется природой конкретного патогена и тяжестью течения заболевания», — написал бывший президент.

