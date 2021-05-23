«Будьте внимательны». Медведева неправильно поняли насчет «принудительных» прививок от коронавируса

Замглавы Совбеза и экс-президент РФ Дмитрий Медведев прокомментировал свои недавние заявления о возможной необходимости сделать прививки от коронавируса обязательными. Все не так, он остался либералом, каким мы его и помним, хотя и напомнил, что в СССР прививки были обязательными.
«Будьте внимательны, когда что-то или кого-то комментируете. Что было сказано мною: а). вакцинация в нашей стране имеет ДОБРОВОЛЬНЫЙ характер; б). в некоторых случаях при большой общественной опасности развития эпидемии государства вводят обязательную вакцинацию (это был комментарий слов коллеги из ПАСЕ на форуме про решение Европейского суда по вакцинации); в). для этого требуется отдельное законодательное постановление властей», — написал экс-президент во вчерашнем ответе на вопрос одного из подписчиков в комментариях под своим недавним постом в Facebook.
Таким образом Медведев отреагировал на слова пользователя Facebook Анастасии о том, что тем, кто переболел коронавирусом, якобы нет смысла делать прививку, а любая вакцинация должна быть добровольной. В противном случае придется менять законодательство России. Кроме того, Анастасия, выразившая сомнение в безопасности доступных сегодня вакцин, заметила, что решения в подобных вопросах должны принимать медики, а не политики. Дмитрий Медведев подчеркнул, что сейчас Россия имеет возможность достичь коллективного иммунитета исключительно добровольной вакцинацией, однако пока она идет очень медленно, и это грозит стране новыми волнами эпидемии. К тому же, обратил внимание замглавы Совбеза, полученный после болезни и даже после прививки иммунитет не является пожизненным, и, возможно, придется включать вакцину от коронавируса в действующий календарь вакцинации.
«И последнее — для исторической точности — в СССР вакцинация от многих болезней была обязательной. Это позволяло быстро локализовать наиболее опасные болезни. Хотя, конечно, с тех пор изменились правовые подходы к вакцинации, а ее необходимость определяется природой конкретного патогена и тяжестью течения заболевания», — написал бывший президент.
О том, что вакцины от коронавируса при определенных условиях могут стать обязательными СМИ со ссылкой на Медведева сообщили 19 мая. «Действительно, прививка сама по себе предполагает согласие человека на её осуществление. Иными словами, мы исходим из добровольности прививок. Но иногда в государственных интересах, интересах защиты подавляющего числа населения такого рода решения могут носить и общеобязательный характер. И здесь соотношение между добровольностью и обязательностью могут быть изменены в сторону обязательности», — заявил Дмитрий Медведев во время пленарной сессии Петербургского международного юридического форума. По его словам, на эти темы и юристам, и людям, которые практически занимаются вакцинацией, придется еще давать ответы.
В данный момент темпы вакцинации не ставят рекорды ни в России, ни в Петербурге в частности. В Северной столице они в четыре раза ниже возможных, несмотря на самую широкую сеть прививочных пунктов и доступность вакцины. Привиты полностью лишь более полумиллиона человек, притом что в самом минимальном плане, который ставил себе Смольный, к 1 августа их должно быть 1,2 миллиона. Не говоря уже об ожиданиях Минздрава в два с половиной миллиона жителей.