Медведев заявил, что в интересах государства прививки могут стать общеобязательными

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поднял тему обязательной вакцинации в условиях коронавируса. По его словам, это вопрос соразмерности ценности отдельной жизни и защиты всего населения.
«Действительно, прививка сама по себе предполагает согласие человека на её осуществление. Иными словами, мы исходим из добровольности прививок. Но иногда, в государственных интересах, интересах защиты подавляющего числа населения, такого рода решения могут носить и общеобязательный характер. И здесь соотношение между добровольностью и обязательностью могут быть изменены в сторону обязательности», — заявил Дмитрий Медведев 19 мая во время пленарной сессии Петербургского международного юридического форума.
По его словам, на эти темы и юристам, и людям, которые практически занимаются вакцинацией, придется еще давать ответы.
В данный момент темпы вакцинации не ставят рекорды ни в России, ни в Петербурге в частности. В Северной столице они в четыре раза ниже возможных, несмотря на самую широкую сеть прививочных пунктов и доступность вакцины. Привиты полностью лишь более полумиллиона человек при том, что в самом минимальном плане, который ставил себе Смольный, к 1 августа должно быть 1,2 миллиона. Не говоря уже об ожиданиях Минздрава в два с половиной миллиона жителей.