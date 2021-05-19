Медведев заявил, что в интересах государства прививки могут стать общеобязательными

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поднял тему обязательной вакцинации в условиях коронавируса. По его словам, это вопрос соразмерности ценности отдельной жизни и защиты всего населения.



«Действительно, прививка сама по себе предполагает согласие человека на её осуществление. Иными словами, мы исходим из добровольности прививок. Но иногда, в государственных интересах, интересах защиты подавляющего числа населения, такого рода решения могут носить и общеобязательный характер. И здесь соотношение между добровольностью и обязательностью могут быть изменены в сторону обязательности», — заявил Дмитрий Медведев 19 мая во время пленарной сессии Петербургского международного юридического форума.

