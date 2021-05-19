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Медведев заявил, что в интересах государства прививки могут стать общеобязательными

Медведев: прививки могут стать общеобязательными

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поднял тему обязательной вакцинации в условиях коронавируса. По его словам, это вопрос соразмерности ценности отдельной жизни и защиты всего населения.

«Действительно, прививка сама по себе предполагает согласие человека на её осуществление. Иными словами, мы исходим из добровольности прививок. Но иногда, в государственных интересах, интересах защиты подавляющего числа населения, такого рода решения могут носить и общеобязательный характер. И здесь соотношение между добровольностью и обязательностью могут быть изменены в сторону обязательности», — заявил Дмитрий Медведев 19 мая во время пленарной сессии Петербургского международного юридического форума.

По его словам, на эти темы и юристам, и людям, которые практически занимаются вакцинацией, придется еще давать ответы.

В данный момент темпы вакцинации не ставят рекорды ни в России, ни в Петербурге в частности. В Северной столице они в четыре раза ниже возможных, несмотря на самую широкую сеть прививочных пунктов и доступность вакцины. Привиты полностью лишь более полумиллиона человек при том, что в самом минимальном плане, который ставил себе Смольный, к 1 августа должно быть 1,2 миллиона. Не говоря уже об ожиданиях Минздрава в два с половиной миллиона жителей.

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Комментарии (31)

Владислав М
Власть уже вообще с катушек слетела! Уже покушаются на святое, на здоровье и жизнь россиян - последнее, что у людей осталось.
chip1
А гастарбайтеров планируется обкалывать или только местных туземцев, чтобы не верещали о какой то своей земле?)
_MN_
по поводу посадки конечно сказано, а предприятие было в сфере как сейчас сказали бы "коммунального хозяйства"))
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