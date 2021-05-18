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Ты все майские пропела? Так в «Ленэкспо» попляши: как в Петербурге прорезалась третья волна

Позади салют, парад и десятидневные майские гулянья. Итог: за неделю заболеваемость коронавирусом в Петербурге выросла на 30 %. Губернатор грозит новыми ограничениями и расчехляет «Ленэкспо». А глава комздрава сокрушается по поводу темпов вакцинации.

автор фото Иван Водопьянов / «Коммерсантъ»
автор фото Иван Водопьянов / «Коммерсантъ»
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Вспышка не подкралась незаметно. Заболеваемость нарастала с апреля, пока в Смольном отменяли «перчаточный режим», готовились к ПМЭФ, очным «Алым парусам» и увеличивали заполняемость футбольных трибун. И вот финал: в больницы вновь начали увозить по 450 человек в сутки. В прошлый раз после такого в октябре объявили вторую волну.

Коронавирус дал передышку Петербургу после самого тяжелого этапа — декабрьского пика, когда казалось, что вся система здравоохранения на пределе возможностей. Январские каникулы с маленьким победоносным локдауном дали начало спаду, который ощутили во всей России. В Москве он продолжался до конца марта, в Петербурге — до апреля. Аккуратно были закрыты коронавирусные стационары, «Ленэкспо» в конце февраля ушёл в резерев, была снята часть ограничений, отменен никем особо не соблюдавшийся «перчаточный режим», и город зажил почти обычной жизнью. Тем более неожиданным для всех стало решение о продлении майских праздников — в Роспотребнадзоре предчувствовали беду.

Можно с недоверием относиться к официальной статистике заражений. Тем более что их как минимум две: портал Оперштаба и федеральный регистр больных, который ведут медучреждения. Но обе в последние недели играют не в команде Смольного. И если «Стопкоронавирус» неохотно оторвался от якоря в 700 заболевших в сутки, и к 18 мая дошёл до отметки в 772 случая в день, то в федеральном регистре изменения более значительные. Например, 14 мая там зафиксировали 1 229 обращений больных с ковидом, 15 мая — 1 307. Для сравнения: 15 апреля было 939 случаев, а 7 апреля — 875.

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Но гораздо важнее статистика госпитализации. Именно она демонстрирует реальную нагрузку на скорую помощь и стационары. Так вот, в среднем на 12-й неделе, то есть в конце марта, в больницы города увозили по 293 взрослых в сутки с ковидом и чем-то похожим. На 17-й неделе — по 279, а на прошедшей 19-й неделе — 354. Но это в среднем по больнице.

Например, 15 мая госпитализировали 407 человек за сутки, а 16 мая — уже 446. Для сравнения: в середине октября 2020 года в Петербурге начали увозить в больницы с коронавирусом по 400–450 горожан в день, и через неделю в Смольном объявили о начале второй волны.

Фото: Межведомственный координационный совет по противодействию распространению коронавируса в Петербурге
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«Объективно отвергать невозможно, что сейчас наблюдается рост числа заболевших и госпитализированных. Для здравоохранения это ключевой показатель — число пациентов, которые госпитализируются в стационары, — заявил журналистам глава комздрава Дмитрий Лисовец. — Число вновь регистрируемых случаев тоже у нас растет как минимум три недели, но существенный рост начался после майских праздников».

По мнению председателя комитета, существенную роль сыграли отказ людей от ношения масок и более тесные контакты. А еще темпы вакцинации, которые в четыре раза ниже планируемых. Привиты полностью лишь 520 тысяч человек, притом что в самом минимальном плане, который ставил себе Смольный, к 1 августа должно быть 1,2 миллиона. Не говоря уже об ожиданиях Минздрава в два с половиной.

Тем временем благодаря «Спутнику V» в крошечном Сан-Марино была проведена самая успешная кампания по вакцинации в Европе. За два месяца провакцинировали 74 % от населения, и среднедневное количество выявленных случаев коронавируса упало в 250 раз с пика в начале апреля. А уже с 4 мая в стране не зафиксировано ни одного нового случая заражения COVID-19, сообщили в РФПИ.

Фото: скриншот с сайта gogov.ru
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Можно посмотреть на ближайших соседей — Финляндия, которая по населению как Петербург. На 17 мая привиты хотя бы одной дозой 2 миллиона человек — 38 % жителей. Полностью привиты 282 тысячи — 5 % населения. После мартовского пика в 700–800 заболевших в сутки в стране 17 мая было 144 заболевших и всего два умерших.

Или Израиль — 9 миллионов жителей. Более 60 % от всего населения вакцинированы. 1 мая в стране было диагностировано всего 13 новых случаев коронавируса — самый низкий показатель за 14 месяцев, сообщало Министерство здравоохранения страны. 16 мая — 1 заболевший и 1 смерть. Главные новости давно не про болезнь, а про ракеты из Газы.

Фото: скриншот с сайта gogov.ru
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Великобритания первой в мире начала вакцинацию от коронавируса — еще 8 декабря 2020 года. Уже в феврале число заражений начало снижаться на 2−5 % в сутки. А в первые выходные апреля число новых случаев заражения коронавирусом, выявленных за день, упало до минимума с 5 сентября — всего 2,3 тысячи случаев за день. К маю обе дозы получили 20 миллионов человек, привит 31 % населения, и теперь в день заболевают менее двух тысяч британцев. А суточное число смертей в мае можно показать на пальцах.

Фото: скриншот с сайта gogov.ru
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Во Франции провакцинированы 13 % населения. Чуть больше, чем в России. И если в марте президент Макрон объявлял новый локдаун и заболеваемость колебалась от 80 до 117 тысяч случаев в день, а в сутки умирали по 700–750 человек, то к 17 мая заболеваемость снизилась до 3,4 тысячи в день, а умерли 196 человек. С 3 мая страна начала снимать карантинные меры.

Фото: скриншот с сайта gogov.ru
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Германия — привиты 11 % от всего населения. В апреле вводили новый локдаун, а число заболевших в день поднималось до 31 тысячи человек. Но к 17 мая ограничения начали снимать, а число заражений снизилось до 5,4 тысячи случаев в день, а число смертей до 220.

Фото: скриншот с сайта gogov.ru
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В Петербурге же провакцинированы полностью 9,6 % населения, и на коллективный иммунитет рассчитывать не приходится. В связи с этим губернатор Александр Беглов заявил, что в Северной столице могут быть введены новые ограничения. Как это уже было в Европе.

Фото: Межведомственный координационный совет по противодействию распространению коронавируса в Петербурге
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«В случае если тенденция сохранится, по требованию Роспотребнадзора могут быть усилены ограничения», — сказал Беглов 17 мая в радиообращении.

При этом градоначальник напомнил, что впереди у Петербурга несколько крупнейших мировых событий: Петербургский международный экономический форум, праздник выпускников «Алые паруса», матчи чемпионата Европы по футболу, концерт «Классика на Дворцовой» и День города 27 мая. И у Смольного, в отличие от прошлого года, есть и ресурсы, и опыт, чтобы не отказываться от «по-настоящему важных планов».

Все ресурсы известны: комздрав начал расширять число коронавирусных коек. На 16 мая были свободны лишь 11 %, или 585 мест. А по требованиям Минздрава должно быть 20 %.

Поэтому с 18 мая будут расширены коечные мощности павильона-трансформера Госпиталя для ветеранов войн, где дополнительно развернут 102 инфекционные койки, в том числе 19 реанимационных. С 20 мая планируется возобновление работы павильона № 5 временного инфекционного госпиталя в «Ленэкспо». Здесь подготовлены 97 коек для пациентов с пневмонией и COVID-19, из них 7 реанимационных коек. При необходимости будут задействованы мощности всех 295 коек. С 21 мая Городская больница 38 им. Семашко возобновит прием инфекционных пациентов. Здесь подготовлены 260 коек.

Вице-губернатор Олег Эргашев напомнил, что все основные ограничения, ранее введенные до 15 мая, будут действовать до конца месяца. Сохраняются масочный режим и ограничения для публичных мероприятий. Использование масок обязательно при посещении объектов торговли и бытового обслуживания, вокзалов, аэропорта, станций общественного транспорта, а также во всех видах транспорта общего пользования, в том числе такси.

Как сообщила вчера «Фонтанка», в ближайшее время в Петербурге возобновит работу Ситуационный центр по вопросам соблюдения стандартов безопасности. Во время «второй волны» именно этот орган охотился за безмасочниками в метро и штрафовал бизнес за отсутствие QR-кодов, санитайзеров и коронавирусной разметки. Не будете прививаться и носить маски — снова введем запреты, дали понять чиновники. Подробнее — в нашем материале.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

автор фото Иван Водопьянов / «Коммерсантъ»
автор фото Иван Водопьянов / «Коммерсантъ»
Фото: Межведомственный координационный совет по противодействию распространению коронавируса в Петербурге
Фото: скриншот с сайта gogov.ru
Фото: скриншот с сайта gogov.ru
Фото: скриншот с сайта gogov.ru
Фото: скриншот с сайта gogov.ru
Фото: скриншот с сайта gogov.ru
Фото: Межведомственный координационный совет по противодействию распространению коронавируса в Петербурге

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Комментарии (34)

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Вакцинация в городе провалена. Да, 1 млн к августу они добить успеют, но это слишком мало для такого большого города, нужно минимум 2,5 миллиона.

Толку от того, что мы быстро разработали вакцину, потенциально дав себе фору, если практика вакцинации провалена? На Петербург надо вдвое больше прививочных пунктов, чем есть, и стабильный поток.
За антипрививочные истерики в сети по-хорошему надо сажать как за диверсию или терракт, потому что это ровно так же уносит жизни людей.
К августу будет миллион, к январю такими темпами - 2 миллиона примерно. Но сама вакцина по сроку действия предполагалась годичной, исследований о сохранении иммунитета на больший срок нет, есть только предположения по аналогии с похожими разработками, что будет держаться до двух.
А это значит что? Что привив 2 миллиона к январю, нам надо будет начинать повторно прививаться тех, кто пошел вакцинироваться первыми. Это значит, что масса вакцинированных с действующим иммунитетом будет с этого момента одинаковой - 2 млн.
снегурочка
Осталось Олимпиаду в СПб провести.
VOROBEJ
А что трудно привиться? Или боитесь прыщиков на .
Из-за вас все проблемы.А виноват Пу
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