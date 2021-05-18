автор фото Иван Водопьянов / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться







Вспышка не подкралась незаметно. Заболеваемость нарастала с апреля, пока в Смольном отменяли «перчаточный режим», готовились к ПМЭФ, очным «Алым парусам» и увеличивали заполняемость футбольных трибун. И вот финал: в больницы вновь начали увозить по 450 человек в сутки. В прошлый раз после такого в октябре объявили вторую волну.

Коронавирус дал передышку Петербургу после самого тяжелого этапа — декабрьского пика, когда казалось, что вся система здравоохранения на пределе возможностей. Январские каникулы с маленьким победоносным локдауном дали начало спаду, который ощутили во всей России. В Москве он продолжался до конца марта, в Петербурге — до апреля. Аккуратно были закрыты коронавирусные стационары, «Ленэкспо» в конце февраля ушёл в резерев, была снята часть ограничений, отменен никем особо не соблюдавшийся «перчаточный режим», и город зажил почти обычной жизнью. Тем более неожиданным для всех стало решение о продлении майских праздников — в Роспотребнадзоре предчувствовали беду.



Можно с недоверием относиться к официальной статистике заражений. Тем более что их как минимум две: портал Оперштаба и федеральный регистр больных, который ведут медучреждения. Но обе в последние недели играют не в команде Смольного. И если «Стопкоронавирус» неохотно оторвался от якоря в 700 заболевших в сутки, и к 18 мая дошёл до отметки в 772 случая в день, то в федеральном регистре изменения более значительные. Например, 14 мая там зафиксировали 1 229 обращений больных с ковидом, 15 мая — 1 307 . Для сравнения: 15 апреля было 939 случаев, а 7 апреля — 875.



Фото: Межведомственный координационный совет по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Фото: Межведомственный координационный совет по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Поделиться Поделиться







Но гораздо важнее статистика госпитализации. Именно она демонстрирует реальную нагрузку на скорую помощь и стационары. Так вот, в среднем на 12-й неделе, то есть в конце марта, в больницы города увозили по 293 взрослых в сутки с ковидом и чем-то похожим. На 17-й неделе — по 279, а на прошедшей 19-й неделе — 354. Но это в среднем по больнице.

Например, 15 мая госпитализировали 407 человек за сутки, а 16 мая — уже 446. Для сравнения: в середине октября 2020 года в Петербурге начали увозить в больницы с коронавирусом по 400–450 горожан в день, и через неделю в Смольном объявили о начале второй волны.

Фото: Межведомственный координационный совет по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Поделиться Поделиться







«Объективно отвергать невозможно, что сейчас наблюдается рост числа заболевших и госпитализированных. Для здравоохранения это ключевой показатель — число пациентов, которые госпитализируются в стационары, — заявил журналистам глава комздрава Дмитрий Лисовец. — Число вновь регистрируемых случаев тоже у нас растет как минимум три недели, но существенный рост начался после майских праздников».

По мнению председателя комитета, существенную роль сыграли отказ людей от ношения масок и более тесные контакты. А еще темпы вакцинации, которые в четыре раза ниже планируемых. Привиты полностью лишь 520 тысяч человек, притом что в самом минимальном плане, который ставил себе Смольный, к 1 августа должно быть 1,2 миллиона. Не говоря уже об ожиданиях Минздрава в два с половиной.

Тем временем благодаря «Спутнику V» в крошечном Сан-Марино была проведена самая успешная кампания по вакцинации в Европе. За два месяца провакцинировали 74 % от населения, и среднедневное количество выявленных случаев коронавируса упало в 250 раз с пика в начале апреля. А уже с 4 мая в стране не зафиксировано ни одного нового случая заражения COVID-19, сообщили в РФПИ.



Фото: скриншот с сайта gogov.ru Поделиться Поделиться







Можно посмотреть на ближайших соседей — Финляндия, которая по населению как Петербург. На 17 мая привиты хотя бы одной дозой 2 миллиона человек — 38 % жителей. Полностью привиты 282 тысячи — 5 % населения. После мартовского пика в 700–800 заболевших в сутки в стране 17 мая было 144 заболевших и всего два умерших.

Или Израиль — 9 миллионов жителей. Более 60 % от всего населения вакцинированы. 1 мая в стране было диагностировано всего 13 новых случаев коронавируса — самый низкий показатель за 14 месяцев, сообщало Министерство здравоохранения страны. 16 мая — 1 заболевший и 1 смерть. Главные новости давно не про болезнь, а про ракеты из Газы.



Фото: скриншот с сайта gogov.ru Поделиться Поделиться







Великобритания первой в мире начала вакцинацию от коронавируса — еще 8 декабря 2020 года. Уже в феврале число заражений начало снижаться на 2−5 % в сутки. А в первые выходные апреля число новых случаев заражения коронавирусом, выявленных за день, упало до минимума с 5 сентября — всего 2,3 тысячи случаев за день. К маю обе дозы получили 20 миллионов человек, привит 31 % населения, и теперь в день заболевают менее двух тысяч британцев. А суточное число смертей в мае можно показать на пальцах.



Фото: скриншот с сайта gogov.ru Поделиться Поделиться







Во Франции провакцинированы 13 % населения. Чуть больше, чем в России. И если в марте президент Макрон объявлял новый локдаун и заболеваемость колебалась от 80 до 117 тысяч случаев в день, а в сутки умирали по 700–750 человек, то к 17 мая заболеваемость снизилась до 3,4 тысячи в день, а умерли 196 человек. С 3 мая страна начала снимать карантинные меры.



Фото: скриншот с сайта gogov.ru Поделиться Поделиться







Германия — привиты 11 % от всего населения. В апреле вводили новый локдаун, а число заболевших в день поднималось до 31 тысячи человек. Но к 17 мая ограничения начали снимать, а число заражений снизилось до 5,4 тысячи случаев в день, а число смертей до 220.



Фото: скриншот с сайта gogov.ru Поделиться Поделиться







В Петербурге же провакцинированы полностью 9,6 % населения, и на коллективный иммунитет рассчитывать не приходится. В связи с этим губернатор Александр Беглов заявил, что в Северной столице могут быть введены новые ограничения. Как это уже было в Европе.



Фото: Межведомственный координационный совет по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Поделиться Поделиться







«В случае если тенденция сохранится, по требованию Роспотребнадзора могут быть усилены ограничения», — сказал Беглов 17 мая в радиообращении.



При этом градоначальник напомнил, что впереди у Петербурга несколько крупнейших мировых событий: Петербургский международный экономический форум, праздник выпускников «Алые паруса», матчи чемпионата Европы по футболу, концерт «Классика на Дворцовой» и День города 27 мая. И у Смольного, в отличие от прошлого года, есть и ресурсы, и опыт, чтобы не отказываться от «по-настоящему важных планов».

Все ресурсы известны: комздрав начал расширять число коронавирусных коек. На 16 мая были свободны лишь 11 %, или 585 мест. А по требованиям Минздрава должно быть 20 % .

Поэтому с 18 мая будут расширены коечные мощности павильона-трансформера Госпиталя для ветеранов войн, где дополнительно развернут 102 инфекционные койки, в том числе 19 реанимационных. С 20 мая планируется возобновление работы павильона № 5 временного инфекционного госпиталя в «Ленэкспо». Здесь подготовлены 97 коек для пациентов с пневмонией и COVID-19, из них 7 реанимационных коек. При необходимости будут задействованы мощности всех 295 коек. С 21 мая Городская больница 38 им. Семашко возобновит прием инфекционных пациентов. Здесь подготовлены 260 коек.



Вице-губернатор Олег Эргашев напомнил, что все основные ограничения, ранее введенные до 15 мая, будут действовать до конца месяца. Сохраняются масочный режим и ограничения для публичных мероприятий. Использование масок обязательно при посещении объектов торговли и бытового обслуживания, вокзалов, аэропорта, станций общественного транспорта, а также во всех видах транспорта общего пользования, в том числе такси.

Как сообщила вчера «Фонтанка», в ближайшее время в Петербурге возобновит работу Ситуационный центр по вопросам соблюдения стандартов безопасности. Во время «второй волны» именно этот орган охотился за безмасочниками в метро и штрафовал бизнес за отсутствие QR-кодов, санитайзеров и коронавирусной разметки. Не будете прививаться и носить маски — снова введем запреты, дали понять чиновники. Подробнее — в нашем материале.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

