Смольный поймал «третью волну». Петербуржцам пригрозили новым локдауном

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Как стало известно «Фонтанке», в ближайшее время в Петербурге возобновит работу Ситуационный центр по вопросам соблюдения стандартов безопасности. Во время второй волны именно этот орган охотился за безмасочниками в метро и штрафовал бизнес за отсутствие QR-кодов, санитайзеров и коронавирусной разметки. Не будете прививаться и носить маски, снова введем запреты, дали понять чиновники.

О том, что коронавирусный режим в Северной столице может быть ужесточен, 17 мая сообщил губернатор Александр Беглов. «На прошлой неделе в Петербурге отмечен рост числа активных больных и количества госпитализаций. За неделю почти на 30%. В случае, если тенденция сохранится, по требованию Роспотребнадзора могут быть усилены ограничения, — сказал он в традиционном радиообращении.



По информации «Фонтанки», чиновники уже обсудили возможные сценарии с санитарным ведомством. Если вкратце, то было решено ужесточать режим в обратном порядке нежели ограничения снимались и делать упор на места массового скопления людей. Напомним, среди последних послаблений было увеличение допустимого количества зрителей на спортивных мероприятиях с 50 до 75%, отмена перчаточного режима, повышение планки для мероприятий, не требующих согласования, до 75 человек и перезапуск фудкортов.

Пока власти рассчитывают, что к этим мерам прибегать не потребуется — резервов коечного фонда должно хватить. Их уже начали разворачивать — в частности, 17 мая стало известно, что принимать пациентов снова начнет госпиталь «Ленэкспо». «Пока мощности можно разворачивать безболезненно, когда они кончатся, начнутся размышления перепрофилировать ли специализированные или вводить ограничения», — отмечает собеседник «Фонтанки», близкий к оперштабу. Впрочем, и во время второй волны Смольный рассчитывал справиться без закрытий, но в итоге был вынужден ввести локдаун накануне новогодних праздников.



Одной из мер ужесточения режима будет перезапуск Ситуационного центра. Как сообщил «Фонтанке» его руководитель, заместитель председателя комитета по промышленной политике Александр Ситов, проверки начнутся уже в конце этой недели–начале следующей.

Визита следует ждать в первую очередь магазинам, торговым центрам и ресторанам. Гражданам стоит приготовиться к контролю масочного режима в транспорте. Кроме того, любые массовые мероприятия будут под дополнительным надзором. «Есть ощущение, что заходим в плохую ситуацию, но еще не зашли — резерв по койкам большой, идет вакцинация и есть переболевшие. Но [контроль за ситуацией] ни в коей мере нельзя ослабить. Сейчас уровень соблюдения масочного режима упал, и надо напомнить — кому-то штрафами, кому-то просто [предупреждением]», — подчеркнул Александр Ситов. Число и состав вовлеченных в проверки будет аналогичным осенней волне. Тогда, напомним, в рейды вышли представители восьми ведомств и районных администраций — 200 гражданских госслужащих и еще 200 человек группы информирования, которая включала чиновников, сотрудников муниципалитетов и волонтеров. Компанию им составят специалисты Роспотребнадзора и полиция — чтобы обеспечить составление протоколов в отношении физлиц, которые не подчинятся просьбе надеть маску в транспорте.



Если осенью Ситуационный первые две недели работы ограничивался предупреждениями и лишь затем начал составлять административные протоколы, то теперь сразу начнет применять санкции.

«Если мы зайдем в ресторан или магазин, и там нет ни масок у персонала, ни санитайзеров, ни разметки, и посетители без масок через одного, то сразу наложим штраф», — сообщил чиновник.

Чтобы избежать повторного локдауна, бизнесу настоятельно советуют вдохновлять сотрудников на вакцинацию, в том числе личным примером. «Многие подчиненные смотрят на руководителей. Хочу обратиться к собственникам бизнеса — сами прививайтесь, популяризируйте вакцинацию. Если все будут вакцинироваться и соблюдать масочный режим, запаса коек хватит, чтобы пройти третью волну, но ни в коем случае нельзя расслабиться», — подчеркнул Александр Ситов.

Резкий прирост заболеваемости коронавирусом случился в Петербурге после майских каникул, которые по замыслу должны были затормозить третью волну. Как говорится в справке межведомственного координационного совета от 17 мая, в Петербурге за неделю скончались 257 человек с коронавирусом. Это на 14% больше, чем неделей ранее. Среднее число госпитализаций выросло с 277 до 354 в сутки. Кроме того, на 33% больше стало количество больных, обратившихся за медицинской помощью с лабораторно с подтвержденным COVID-19: 6 126 против 4 603 неделей ранее. Число активных больных уверенно приближается к 15,5 тысячам.



Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

