В Петербурге отменили перчаточный режим. Маски носить по-прежнему обязательно

Требование по ношению «индивидуальной защиты рук» в транспорте и в общественных местах исключено из документа. При этом обязанность носить маски сохраняется.

Прочие ограничения продлены до 15 мая.

О том, чтобы отменить обязательное ношение перчаток, чиновников ранее попросили рестораторы и ретейлеры.