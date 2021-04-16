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Печать

В Петербурге отменили перчаточный режим. Маски носить по-прежнему обязательно

В Петербурге отменено обязательное использование перчаток в транспорте и в общественных местах

Власти Петербурга отменили перчаточный режим. Соответствующее изменение в 121 коронавирусное постановление 16 апреля внес губернатор Александр Беглов.

Требование по ношению «индивидуальной защиты рук» в транспорте и в общественных местах исключено из документа. При этом обязанность носить маски сохраняется.

Прочие ограничения продлены до 15 мая.

О том, чтобы отменить обязательное ношение перчаток, чиновников ранее попросили рестораторы и ретейлеры.

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Комментарии (34)

ssr
Сегодня в экспофоруме всем раздавали-бери уже не нужны...
Thunder
Требовали только в Пулково. Я принципиально не покупал латексные и на требование надеть перчатки надевал свои легкие зимние, через 5 метров снимал
Павел Михайлов
Цирк уехал забыв губернатора.
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