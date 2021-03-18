Смольный обсуждает послабления коронавирусного режима. Бизнес просит отменить перчаточный режим и ограничения для фудкортов

Дальнейшее ослабление коронавирусных ограничений стало темами экспертных советов по общественному питанию и розничной торговле при правительстве Петербурга, которые состоялись на этой неделе.



Представители розничных сетей попросили отменить обязательное ношение перчаток для кассиров и заменить их на санитайзеры, сообщила Ольга Волкова, председатель комитета по торговле петербургской ТПП. По ее словам, у сотрудников, которые работают по 5 часов, от постоянного ношения перчаток травмируется кожа рук. По ее словам, опыт других регионов, которые не вводили таких требований вспышек заболеваемости в ретейле не наблюдалось. «Мы считаем, что пришло время Петербургу как обязательное требование это отменить», — сказала она в разговоре с «Фонтанкой» 18 марта.