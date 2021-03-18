Смольный обсуждает послабления коронавирусного режима. Бизнес просит отменить перчаточный режим и ограничения для фудкортов

Дальнейшее ослабление коронавирусных ограничений стало темами экспертных советов по общественному питанию и розничной торговле при правительстве Петербурга, которые состоялись на этой неделе.
Представители розничных сетей попросили отменить обязательное ношение перчаток для кассиров и заменить их на санитайзеры, сообщила Ольга Волкова, председатель комитета по торговле петербургской ТПП. По ее словам, у сотрудников, которые работают по 5 часов, от постоянного ношения перчаток травмируется кожа рук. По ее словам, опыт других регионов, которые не вводили таких требований вспышек заболеваемости в ретейле не наблюдалось. «Мы считаем, что пришло время Петербургу как обязательное требование это отменить», — сказала она в разговоре с «Фонтанкой» 18 марта.
Об аналогичных послаблениях для персонала, у которого нет прямого контакта с клиентами (например, поваров), просили рестораторы. Собственники ТЦ и представители общепита предложили отменить ограничения для фудкортов с 50-процентной заполняемостью. Ранее ассоциация «Деловая Россия» уже обращалась в Роспотребнадзор с такой инициативой. В организации отмечали, что резкого увеличения потока посетителей не наблюдается, трафик ниже прошлогоднего на 25–30%.
Предложения экспертных советов переданы в Роспотребнадзор для дальнейшего обсуждения, сообщил замглавы комитета по промышленной политике Александр Ситов.
Обязательный масочно-перчаточный режим был введен в Петербурге в мае 2020 года. Фудкортам разрешили работать с ограничениями по заполняемости в середине февраля.