Свобода есть. Что запрещено в Петербурге до середины марта

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







С 12 февраля власти Петербурга объявили амнистию фуд-кортам и детским развлечениям в ТЦ, ходить в музеи можно теперь группами по 20 человек, в ЗАГС — по 30. Митинги и ночные клубы — всё ещё под запретом.

Новую версию 121-го коронавирусного постановления подписал губернатор Александр Беглов 10 февраля. «Фонтанка» публикует актуальный свод ограничений, которые будут действовать с 12 февраля по 10 марта. Для удобства изменения выделены жирным шрифтом.

Как работают рестораны?

— Разрешена работа всех заведений общественного питания. Для фуд-кортов и фуд-плейсов условием возобновления деятельности с 12 февраля будет соблюдение стандартов безопасности и обслуживания не более 50 % столов. Заведения такого формата на вокзалах, автозаправочных станциях и в аэропорту продолжают работать в обычном режиме.



— Заведения общественного питания могут работать круглосуточно. С 12 февраля в них разрешены концертные и развлекательные программы при условии соблюдения стандарта безопасности и закрытия танцполов.

— Запрещена работа специализированных кальянных, а также продажа и употребление кальянов в иных заведениях.

Какие ограничения действуют для развлечений?

— С 12 февраля разрешена работа детских развлекательных центров и игровых комнат.

— Смягчены нормы для ледовых катков. На открытых возможна заполняемость из расчёта один человек на 8 кв. м. На закрытых катках заполняемость возможна из расчёта один человек на 10 кв. м, но не более 30 человек.

— Разрешены аттракционы, расположенные внутри зданий, при условии соблюдения стандарта безопасности и заполняемости не более 50 %.

— Разрешена работа зоопарков и океанариумов. Для последних также действует ограничение — один человек на 10 кв. м.

— Численность экскурсионных групп в музеях и на выставках увеличена до 20 человек.

Как проходят массовые, культурные и спортивные мероприятия?



— Кинотеатры, цирк, театры и концертные залы с 12 февраля могут работать с заполняемостью 75 %. При этом запрещена продажа билетов без указания мест.

— Спортивные и физкультурные мероприятия могут проходить со зрителями. С 12 февраля максимальная заполняемость увеличена до 75 %. При этом общее количество зрителей не может превышать 25 000 человек.

— Проведение спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, торжественных и иных мероприятий численностью более 50 человек допускается только при получении согласования органов власти.

— Запрет на доступ организованных групп детей до 16 лет в театры и цирк действует до 15 мая.

— Нельзя проводить публичные мероприятия (митинги). Нарушением также считается участие в них.

— Сохраняется запрет на проведение торжественных и досуговых мероприятий для несовершеннолетних.

— Торжественная регистрация брака разрешается, если в помещении помимо сотрудников ЗАГСа находится не более 30 человек.

Какие ограничения введены для граждан?

— Действует обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет и людей, страдающих хроническими заболеваниями (перечень установлен комитетом по здравоохранению). Исключение составляют педагоги, работники здравоохранения, транспорта, торговли, а также сотрудники, чьё нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования организации.



— Всем остальным из категории 65+ дом можно покидать только для обращения за медицинской помощью, похода в ближайший магазин, выноса мусора, выгула домашних животных, прогулки и занятий спортом.



— Горожане по-прежнему должны соблюдать масочный режим на транспорте и в помещениях организаций.

Что должны сделать работодатели?

— Перевести на дистанционную работу сотрудников старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

— Те, кого нельзя оставить на рабочем месте, но и невозможно перевести на удалёнку, могут получить оплату больничного из ФСС: самоизолированные граждане старше 65 и люди с хроническими заболеваниями имеют право оформить листок нетрудоспособности

— Работодателям также рекомендовано отправить на дистанционную работу 30 % персонала — помимо тех, кто подлежит обязательной самоизоляции.

По каким правилам работают школы и кружки?

— В школах Петербурга не введен обязательный дистант. Родителям разрешено переводить на дистанционное обучение детей по желанию, в этом случае освоение знаний происходит самостоятельно.



— Разрешена работа организаций дополнительного образования, как частных, так и государственных. Художественные, спортивные, физкультурно-оздоровительные, досуговые и иные клубы, кружки, секции и студии смогут оказывать услуги, финансируемые за счёт средств городского бюджета, в помещениях государственных учреждений Петербурга.

