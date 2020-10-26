Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Как рассказал «Фонтанке» глава центра управления ситуацией Александр Ситов, 26 октября в рейды отправилось 200 гражданских госслужащих и еще 200 человек группы информирования, в которую вошли чиновники, сотрудники муниципалитетов и волонтеры. Компанию им составили пятеро работников Роспотребнадзора. Это в десять раз меньше, чем ведомство намеревалось выставить изначально, но в течение недели поддержку пообещали усилить. А вот полиция к проверкам пока не присоединилась. Соответствующее письмо вице-губернатор Евгений Елин, по информации «Фонтанки», направил на имя начальника ГУ МВД Романа Плугина утром 26 октября, но ответа на него пока не поступило.

В итоге охота за ковид-диссидентствующими гражданами в транспорте пока больше напоминает дискуссионный клуб на выезде. С одной стороны, чиновники сами пообещали первое время ограничиться воспитательными беседами и высаживать из автобусов лишь тех, кто наотрез откажется надеть СИЗ. С другой, без участия полиции привлечь к ответственности безмасочника все равно затруднительно: полномочия составить на него протокол у чиновников есть, а вот права затребовать документы для установления личности им никто так и не дал.



Но и сами граждане не стали ставить в неловкое положение проверяющих. Из десятка человек, которые в середине рабочего дня вошли в автобус между «Проспектом просвещения» и «Политехнической», все были без масок, либо носили их приспущенными. Но по первой просьбе и.о. начальника контрольно-ревизорского управления «Организатора перевозок» Владимира Побижана, граждане послушно извлекали СИЗ из карманов и сумок и натягивали на нос.

«Очки запотевают», - жаловалась пенсионерка. «Знаю, сам хожу так», - разводил руками чиновник. Одна из пассажирок решила вступить с проверяющим в дискуссию. «Лично мне маска не нужна. Мне вредно. Меня воспитывали в советское время, [и учили, что] главное, это иммунитет. Кто-то не заметит, кто-то переболеет, кто-то с летальным исходом», - заявила женщина, отметив, что сама обладает хорошим иммунитетом, а вот в маске испытывает проблемы с дыханием. «Само лекарство хуже, чем болезнь», - посетовала она. «Когда вы чихаете в маске, брызги не разлетаются. Если вы больны, вы не заразите других, а вы иногда не знаете [что больны]», - разъяснил официальную позицию властей Владимир Побижан, после чего рассказал историю о семье переболевших знакомых. «Береженого бог бережет», - резюмировал он. Но как выяснилось, у пассажирки накопились и другие вопросы к чиновнику. Побеседовав о грядущей транспортной реформе и введении платной парковки, стороны расстались, вполне довольные друг-другом.



Всего, по данным комтранса, безмасочников 26 октября ловили 18 мобильных групп (по одной на каждый район). Статистику их работы ведомство пообещало предоставить лишь завтра. Но, как минимум, один акт об административном правонарушении все же был составлен — на станции метро «Проспект Просвещения».

Читатели «Фонтанки» пока не заметили ужесточения режима. «Проехалась сегодня в троллейбусе в маске, жива, особого дискомфорта не испытала, были люди вообще без масок, никто не проверял, и кондуктор не просил одеть маску», сообщила жительница Северной столицы Анна. Впрочем, водитель 49 автобуса воспользовался правом отказать в перевозке противникам новой нормальности. «Стоял и ждал, пока двое ребят оденут маски, у них не было, кто-то из пассажиров им дал. Только тогда поехали», - рассказала петербурженка Светлана (орфография автора сохранена).

Охота на бизнес прошла более плодотворно. Корреспондент «Фонтанки» присоединился к отряду комитета по контролю за имуществом, который проверял предприятия возле станции метро «Приморская». Группа была усилена сотрудником Роспотребнадзора - одним из пяти, которые вышли сегодня поддержать чиновников.



Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Как выяснилось, наихудшая дисциплина в несетевом общепите. Так, в кафе «Вкусная шаверма» на Новосмоленской набережной не оказалось ни разметки для социальной дистанции, ни рассадки «через столик», маски на сотрудниках были приспущены, перчатки не надеты. При этом QR-код, размещенный на видном месте, был оформлен не на то ИП, что управляло торговой точкой. Зато предприятие исправно вело журнал термометрии: документ был предъявлен по требованию сотрудника Роспотребнадзора. В таких же нарушения была уличена «Шаверма» на Наличной улице с той лишь разницей, что QR-кода там не было вообще.

А вот пиццерия «Додо-пицца» проверку прошла: замечаний у чиновников не оказалось. К удивлению участников рейда, не нашлось к чему придраться и в рюмочной в здании универсама «Гаванский», хотя объявление, что питейное заведение отныне работает с 6 утра и до 23 вечера вызвало легкое недоумение. Сам «Гаванский» чиновники решили обойти стороной. «Туда надо заходить большой группой, а то сработает сарафанное радио — пока одних проверяем, другие маски наденут», - пояснили сотрудники ККИ. В отделение «Почты России» тоже не стали заходить. «Пока до них дойдет [суть претензии], мы уже уйдем», - пошутил один из проверяющих.



К визиту ККИ и Роспотребнадзора оказались не готовы и те, кто, по идее, должен находиться, на передовой борьбы с коронавирусом. Так, в аптеке «Балтика-Мед» на Наличной улице сотрудники надели маски лишь после появления чиновников. QR-код отсутствовал. «Мы сейчас получаем, это же недавно ввели», - развела руками управляющая. В салоне красоты «Нео» по соседству тоже не смогли предъявить знак, дающий право на работу. Вопрос об отсутствии перчаток у парикмахеров тоже вызвал удивление администратора: «А как в них стричь?». Зато объяснение насчет отсутствующей разметки проверяющих устроило: салон работает по записи и людских скоплений не создает.



Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Как пояснили в ККИ, всего на рейды вышло 22 бригады по 2 человека. За день один такой отряд может обойти 10-15 точек. Но даже если попрание всех коронавирусных норм налицо — немедленная кара бизнесу не грозит. На месте чиновники фиксируют нарушение и составляют протокол осмотра (ККИ свой, Роспотребнадзор свой), после чего каждое ведомство вызывает бизнес для объяснений. Если оправдаться не вышло, составляется протокол об административном правонарушений, который либо направляется в суды, либо рассматривает сам комитет или санитарное ведомство. По данным ККИ, за октябрь он рассмотрел 153 дела по статье 8.6.1 городского Кодекса административных правонарушений, по 146 из них назначены штрафы на общую сумму17,9 млн рублей, еще семь дел прекращено. Около сотни дел по ст. 20.6.1. КоАП РФ ушло в суды.



Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»