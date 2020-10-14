Петербургу замерят «индекс согласия». Смольный начинает бороться с коронавирусом по-шведски

Чиновники решили вырабатывать «нетерпимость» к нарушителям коронавирусного режима и поощрять донесения на ковид-диссидентов. Крах системы здравоохранения не наступит, если носить маски и... не ходить на демонстрации.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Совещание у губернатора Александра Беглова, посвященное борьбе с коронавирусной инфекцией, 14 октября напоминало заседание военного штаба. Коварный вирус перешел в активное наступление, угрожая тотальным разгромом системе здравоохранения. Но контратаковать с помощью ограничительных мер чиновники не готовы и решили придерживаться оборонительной стратегии.

О понесенных потерях доложил экономический вице-губернатор Евгений Елин. Первая волна лишила бюджет города 120 млрд рублей дохода, а также заставила потратить 17 млрд на помощь бизнесу. Но это «ничтожные цифры» по сравнению с теми жертвами, на которые вынужденно пошли сами предприниматели. Только официально «пострадавшими» признаны 68 тысяч компаний. Не то чтобы потери были напрасными: городские власти «сократили величину пика [заболеваемости] и не потеряли контроль над ситуацией». Но «повторное введение локдауна недопустимо и будет означать разрушительные последствия для экономики города», — заявил Евгений Елин.



В такой ситуации единственным оружием, которое не ударит рикошетом по своим, может быть масочный режим, социальная дистанция и удаленный формат работы. То есть, по сути, шведская модель.

Другое дело, что петербуржцам до скандинавского уровня сознательности далеко. По словам вице-губернатора, хуже всего с дисциплиной обстоят дела у предприятий сферы торговли, общепита и услуг. Из 120 тысяч предприятий лишь треть получили QR-коды, которые подтверждают готовность соблюдать правила коронавирусной безопасности и дают право на работу. Не обходится и без нарушений. Только за эту неделю петербургские чиновники составили 663 протокола. Правда, до суда они пока не дошли и фактически представляют собой «бумажки», признал Евгений Елин. Мириться с ковид-диссидентами в тылу чиновники больше не готовы. «Интенсивность [контрольных] мероприятий должна быть увеличена. Должна формироваться нетерпимость к несоблюдению мер безопасности», — заявил вице-губернатор.

Сил на это у города хватит. Необходимые полномочия есть у восьми ведомств и районных администраций. В штатном режиме они могут выделить 200 человек, в пиковом — до 450. Если этого недостаточно, можно привлечь ресурс МВД. Также есть договоренность «о налаживании взаимодействия» с Роспотребнадзором. По словам Евгения Елина, коронавирусный патруль начнет работать в усиленном режиме с 26 октября. Сначала будут предупреждения, потом штрафы, потом приостановка деятельности. «Конечная цель — не оштрафовать, а обеспечить исполнение стандартов», — отметил он.



Чтобы скоординировать действия многочисленных проверяющих, придется создать центр управления ситуацией и назначить в каждом из ведомств ответственного руководителя, который сможет полностью сфокусироваться на новой задаче. Но как раз за это можно не волноваться: за время пандемии Смольный существенно «прокачал» навыки по созданию штабов, координационных советов и рабочих групп.

Оценить, насколько петербуржцы соблюдают масочный режим и социальную дистанцию, поможет индекс безопасной деятельности (сокращенно БДИ). «Разбиваем город на квадраты и формируем интерактивною карту», — поделился планами вице-губернатор. Как пояснили в аппарате Евгения Елина, в основу показателя ляжет один параметр — наличие QR-кодов у предприятий. Сейчас ими обеспечены 45% ретейлеров, 39% заведений общепита и лишь 15% предприятий сферы услуг. Сводки будут публиковаться каждый день в газетах. «Индекс должен расти неуклонно», — заявил Евгений Елин.

Цель — «добиться видимости организаций, которые подлежат контролю». Правда, у чиновников может быть еще один мотив. Ранее эксперты Политеха, которые готовят для Смольного прогнозы развития эпидемии, дали чиновниками совет не вводить коронавирусные ограничения, поскольку население их не поддерживает. «Если люди элементарные действия не делают — например, не носят маски, то они и дома, скорее всего, сидеть не будут», — пояснил проректор по перспективным проектам СПбПУ Алексей Боровков. Как следует из презентации БДИ, движение показателя отражает как раз «согласие жителей с соблюдением мер безопасности». Но здесь чиновники попали в логическую западню: выходит, что для того, чтоб ограничительные меры не вводились, маски носить как раз не стоит.



Впрочем, для петербуржцев готовят не только кнут, но и пряник. Чтобы заручиться поддержкой жителей, чиновники хотят запустить рекламную кампанию, вести агитацию на предприятиях, а также привлекать лидеров общественного мнения. Также планируется «поощрять сообщения о нарушителях» как морально, так и материально. Еще чиновники хотят стимулировать работодателей переводить сотрудников на дистанционный режим работы. Для этого тоже напишут стандарты, чтобы удалёнка не превратилась «в дополнительный отпуск», и подумают над налоговыми мерами поощрения. Губернатор Александр Беглов, судя по официальному релизу Смольного, предложенную стратегию утвердил.

Новый подход донес до петербургских предпринимателей в ходе видеоконференции заместитель главы комитета по промышленной политике Александр Ситов. А заместитель главы комитета по здравоохранению Андрей Сарана ознакомил с положением дел на медицинском фронте. Если вкратце, то в день в петербургские стационары госпитализируют 400 тяжелых и средних больных, а выписывают по 170–300. Из 11 450 запланированных ковидных коек развернута половина. Но хотя пик второй волны обещает быть в разы выше первого, коек должно хватить. Если этого не хватит, можно перепрофилировать еще 10 тысяч. Правда, в этом случае «остановится плановая помощь, все федеральные учреждения, вся онкология, остановится все». Но о крахе системы здравоохранения все же говорить преждевременно, уверен Сарана. «Если мы не начнем массово собираться на демонстрации, то не выбьемся из той модели, которая построена. 11,5 тыс. коек будет достаточно, и мы не будем ничего перепрофилировать», — сказал он.

Соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и мыть руки в интересах самих же петербуржцев. «Заболел, заразил на работе людей, всех посадили на карантин — предприятие останавливается. Принцип простой: маску не носил, денег не получаешь», — подчеркнул замглавы комздрава.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

