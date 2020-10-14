«Если не будем ходить на демонстрации, коек хватит». Смольный оценил запас прочности системы здравоохранения в Петербурге

Число выписавшихся зависит от дня недели. В будние — это от 170 до 300 человек в сутки. По его словам, в эту статистику попадают как те, кто считается выздоровевшим после двух отрицательных тестов ПЦР, так и те, кто получил один отрицательный тест и кого отправляют домой, чтобы дождаться результатов второго или отсидеть на самоизоляции две недели.

Сейчас в петербургские стационары госпитализируют в среднем 400 человек с коронавирусом в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести. Об этом 14 октября сообщил заместитель главы комитета по здравоохранению Андрей Сарана в ходе онлайн-конференции с бизнесом. По сравнению с предыдущей неделей число госпитализаций средних и тяжелых случаев выросло на 17%.

По словам Сараны, сейчас в Петербурге развернуто 5520 ковидных коек, из них свободна 1000, то есть 20%. Всего город зарезервировал для коронавирусных больных 11 450 коек. Таким образом, не развернуты чуть более 5 тысяч коек.



На прошлой неделе губернатор Александр Беглов говорил, что было развернуто 4930 ковидных коек, в плане для развертывания стояло 8155, то есть в сумме получалось около 13 тысяч.



Для сравнения: на первом пике пандемии в городских стационарах одномоментно находились 9 800 человек.



По словам Сараны, если больных окажется больше, чем мест в больницах, под коронавирус будут перепрофилироваться и другие учреждения — еще 10 тысяч коек. «Но остановится плановая помощь, все федеральные учреждения, вся онкология, остановится все. Этого допустить не хочется. Не только ковидом болеют люди», — отметил он.



Пока чиновники рассчитывают обойтись имеющимся запасом коек. «Если мы не начнем массово собираться на демонстрации, то не выбьемся из той модели, которая построена. 11,5 тысячи коек будет достаточно, и мы не будем ничего перепрофилировать», — сказал Сарана.