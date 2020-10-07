Беглов: В Петербурге свободно 17% ковидных коек

Сейчас помощь больным с COVID-19 и внебольничными пневмониями оказывают в 12 взрослых городских стационарах и в одном детском. В них развернуты 4930 коек. На 7 октября было свободно 858 коек, сказал он. Принятый в городе Оперативный план предусматривает дополнительное развертывание взрослых и детских коек: с гриппом и ОРВИ — 1626, с пневмонией — 1632, с COVID-19 — 8155.

В Петербурге по состоянию на 7 октября свободно 17% ковидных коек, следует из заявления губернатора Александра Беглова на заседании рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции 7 октября.

Так, в Ленэкспо развернут временный госпиталь, который может принять до 2500 пациентов с коронавирусной инфекцией. Он рассматривается как запасной и может быть задействован в зависимости от эпидемической обстановки. В больнице Святителя Луки до конца года будет введен новый корпус-трансформер на 165 коек и 8 коек реанимации. В Колпино в декабре будет введен новый корпус больницы №33 на 420 коек. В случае необходимости он может быть перепрофилирован для оказания помощи больным с COVID-19. Новый корпус Госпиталя ветеранов войн на 380 коек планируется ввести в эксплуатацию в декабре текущего года. Завершаются работы по подготовке 350 коек в Николаевской больнице.

По данным на 7 октября, в Петербурге выявлено 45 632 случая заболевания коронавирусной инфекцией за весь период распространения, умерли 3137 человек.

В городе проведено более 3 млн ПЦР-тестов: охват тестированием намного выше среднего по стране, подчеркнул Беглов. В день проводится порядка 22 тысяч исследований, пиковые значения достигают 28 тысяч тестов в сутки. Планируется вести периодическую диагностику в группах риска, например, заболевших ОРВИ. Для этого дооснащаются вирусологические лаборатории государственных учреждений, открываются новые. Медицинским организациям резервного фонда правительством Петербурга выделено 164,2 млн рублей на тест-системы для лабораторной диагностики.