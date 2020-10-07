FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+15°C/Завтра: +13
78.51р92.52р
Карабахский конфликтРейтинг новостроекГлавные новости о COVID-19
07.10.2020 12:59
12
Печать

Беглов: В Петербурге свободно 17% ковидных коек

В Петербурге по состоянию на 7 октября свободно 17% ковидных коек, следует из заявления губернатора Александра Беглова на заседании рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции 7 октября.

Сейчас помощь больным с COVID-19 и внебольничными пневмониями оказывают в 12 взрослых городских стационарах и в одном детском. В них развернуты 4930 коек. На 7 октября было свободно 858 коек, сказал он. Принятый в городе Оперативный план предусматривает дополнительное развертывание взрослых и детских коек: с гриппом и ОРВИ — 1626, с пневмонией — 1632, с COVID-19 — 8155.

Так, в Ленэкспо развернут временный госпиталь, который может принять до 2500 пациентов с коронавирусной инфекцией. Он рассматривается как запасной и может быть задействован в зависимости от эпидемической обстановки. В больнице Святителя Луки до конца года будет введен новый корпус-трансформер на 165 коек и 8 коек реанимации. В Колпино в декабре будет введен новый корпус больницы №33 на 420 коек. В случае необходимости он может быть перепрофилирован для оказания помощи больным с COVID-19. Новый корпус Госпиталя ветеранов войн на 380 коек планируется ввести в эксплуатацию в декабре текущего года. Завершаются работы по подготовке 350 коек в Николаевской больнице.

По данным на 7 октября, в Петербурге выявлено 45 632 случая заболевания коронавирусной инфекцией за весь период распространения, умерли 3137 человек.

В городе проведено более 3 млн ПЦР-тестов: охват тестированием намного выше среднего по стране, подчеркнул Беглов. В день проводится порядка 22 тысяч исследований, пиковые значения достигают 28 тысяч тестов в сутки. Планируется вести периодическую диагностику в группах риска, например, заболевших ОРВИ. Для этого дооснащаются вирусологические лаборатории государственных учреждений, открываются новые. Медицинским организациям резервного фонда правительством Петербурга выделено 164,2 млн рублей на тест-системы для лабораторной диагностики.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (12)

260667591
Тот случай, когда в Валю-стакан веры было бы больше. Ну что же так не везет нам на назначенных губеров то
***_555
Т.е. занято больше 80%
yaprotiv
Беглов занялся единственным что умеет. Койки считать
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний